Чи замерзнуть українські міста взимку через атаки РФ: що кажуть експерти

Українцям варто підготуватися до ймовірних блекаутів взимку / © ТСН.ua

Реклама

Росія кардинально змінила тактику своїх атак, намагаючись повністю знищити енергетику України. Через масовані обстріли, ситуація з електропостачанням залишається вкрай складною.

Експерти прогнозують дефіцит світла і попереджають українців про необхідність готуватися до тривалих зимових відключень.

Детальніше про зміну тактики РФ та прогнози на зиму — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Росіяни намагаються повністю знищити енергетику України

Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що Росія кардинально змінила тактику атак на енергосистему України.

Зайченко зауважив, що з вересня атаки РФ стали точковішими і масованішими, спрямовані на ключові підстанції в прифронтових регіонах, включно з об’єктами «Укрзалізниці» та обленерго.

Наслідком цих надзвичайно важких ударів стало введення постійних графіків обмеження споживання у таких областях, як Сумська та Чернігівська. Зайченко також зазначив, що ворог використовує нове озброєння зі зміненими технічними характеристиками.

Керівник відомства порівняв останні атаки росіян на об’єкти інфраструктури зі стратегією «випаленої землі» на фронті.

Реклама

Зайченко зауважив, якщо раніше Кремль намагався одним масштабним ударом вивести з ладу всю систему (запускаючи до 100 ракет), то тепер мета ворога — поступово стерти енергооб’єкти з лиця землі, довівши їх до непридатного для експлуатації стану.

«Спочатку була мета за три дні взяти Київ, а тоді змінилася на тактику випаленої землі. Тепер вони це роблять з енергетикою. На кожну підстанцію (ПС) „Укренерго“ та обленерго здійснюються масовані атаки, летить величезна кількість дронів, які намагаються стерти з лиця землі наші об’єкти», — розповів очільник правління «Укренерго».

Попри складність ситуації, очільник «Укренерго» запевнив, що завдяки досвіду та допомозі партнерів, бригади демонструють надзвичайно швидкі темпи відновлення, що є «недосяжним ні для кого в світі».

Українцям варто готуватися до тривалих відключень

У Міненерго повідомляють, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак, в усіх регіонах України 16 жовтня застосовуються аварійні відключення електроенергії. Також там зауважили, що оператор системи передачі вимушено застосовує графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Реклама

За повідомленням НЕК «Укренерго», 17 жовтня, з 07:00 до 22:00, в усіх регіонах України заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас голова «Укренерго» Віталій Зайченко прогнозує, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще близько тижня, хоча в деяких областях ситуація може стабілізуватися пізніше.

Блекаут

Раніше Зайченко у коментарі Укрінформу повідомляв, що наразі в Україні не планують вводити графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

Водночас джерела Української правди в енергогалузі прогнозують, що українцям слід підготуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку

Реклама

За найбільш вірогідним сценарієм буде режим «4 на 2»: тобто чотири години без світла чергуватимуться з двома годинами зі світлом.

Які регіони під прицілом РФ

В УП також зазначили, що найважча ситуація очікується у прифронтових та прикордонних регіонах (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області).

Там наголосили, що основна проблема цих регіонів полягає в обмеженій здатності ППО захистити всі енергооб’єкти. Навіть найпотужніші системи не можуть перехопити 30–50 дронів та ракет одночасно, а для зупинки енергоблока часто достатньо одного влучання.

Видання зазначає, що хоча підстанції можна відремонтувати швидко, відсутність доступної генерації для покриття попиту залишається критичною.

Реклама

Українців закликають економити світло та газ

Голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький закликає українців заощадливо використовувати блакитне паливо після російських атак по інфраструктурі.

«Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає», — зазначив голова правління компанії.

У відомстві зазначають, що РФ вшосте за жовтень атакує об’єкти газової інфраструктури України.

Водночас в «Укренерго» також наголосили, що енергетична система Україні наразі потребує підтримки населення, через значні пошкодження на об’єкти енергетики, спричинені обстрілами РФ.

Реклама

Тому українців закликають ставитися економно до споживання електроенергії. Особливо це стосується пікових (у сенсі навантаження) годин на енергосистему, тобто вранці та увечері.

Зокрема в Укренерго надали такі поради:

не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно;

не вмикати світло в порожніх кімнатах та кабінетах;

вимикати з розетки електроприлади, якими не користуєтесь (вони все одно споживають електроенергію);

за можливості, українців просять перенести енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, роботу посудомийної машини) на нічний час (час після 22:00 — це період найменшого навантаження на енергосистему);

подбати про заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі, бо в масштабах держави це має дуже вагомий ефект;

користуватися енергоощадною побутовою технікою, якщо є така змога.

Чи буде світло та газ взимку

Виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста Україна» Святослав Павлюк у коментарі 24 Каналу розповів, що попри відмінності у характері пошкоджень та необхідних відновлювальних робіт, спричинених обстрілами, наразі загальний стан енергосистеми вдається тримати під контролем.

Проте Павлюк попередив, що взимку можуть виникнути проблеми з подачею води.

Реклама

За його словами, якщо через обстріли не буде достатньої кількості електроенергії, то потужні насоси водоканалів змушені будуть працювати на дизельних генераторах.

Проблема в тому, що ці насоси дуже великі і потребують мегават енергії. Забезпечити таку потужність за допомогою генераторів або газопоршневих машин надзвичайно складно.

«І вони фактично працюють в резервному режимі, тобто з такою мінімальною подачею. Разом з тим є наступна проблема. Для таких міст як Київ, де дуже розгалужені системи водоподання та водовідведення, не можливо подавати повноцінно водоподання, якщо не працюють каналізаційні станції. Тобто в першу чергу треба запустити каналізаційні насоси, а вже тоді подавати воду», — додає пан Святослав.

Теплова електростанція / © Associated Press

Він також наголосив, що ситуація з водопостачанням може відрізнятися в різних містах України.

Реклама

Водночас фахівець з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі «24 Каналу» зробив оптимістичний прогноз щодо ситуації зі світлом взимку.

За його словами загальний стан енергосистеми країни перебуває у задовільному стані.

«Річ у тім, що загальний стан енергосистеми є достатньо добрий. При цьому система працює стабільно, запаси є, а захист щільний. Втім, як і раніше, я і мої колеги зазначали, що це не виключає аварійних ситуацій, які можуть виникати після чергового обстрілу Росії», — зауважив експерт.

Він зазначив, що пошкодження, які сталися у Чернігові, Шостці та Ніжині, вимагають ремонту регіональних енергомереж. Як розповів експерт, це означає, що у постраждалих регіонах доведеться ще деякий час застосовувати графіки обмеження потужності (відключень світла), поки тривають відновлювальні роботи.

Реклама

«Для того, щоб таких випадків ставало менше, уряду потрібно зосередитися на виконанні тих завдань, які були вже поставлені, не чекаючи кінця цього року чи наступного року», — наголосив експерт.

Як підготуватися до ймовірного блекауту

На тлі постійних російських атак на енергосистему, відключення світла знову стають частиною життя українців. У Центрі стратегічних комунікацій наголошують: готовність до блекауту — це не лише комфорт, але й фінансова безпека, оскільки без електрики термінали та банкомати не працюють.

Фінансовий запас на «чорний день»

Фахівці радять мати запас готівки на один-два тижні. Якщо родина в середньому витрачає 1 000 грн на день, оптимальний резерв складе 10 000–15 000 грн. . Важливо мати купюри різного номіналу, включно з дрібними грошима, щоб не мати проблем із розрахунком у магазинах, транспорті чи на ринках, де часто бракує решти.

Реклама

Що ще потрібно мати

Крім готівки, варто заздалегідь подбати про інші важливі речі:

Зв’язок: Запишіть найважливіші контакти на папері. Розкажіть дітям, де зберігаються ці записи, якщо телефон розрядиться.

Аптечка: Підготуйте запас ліків, які ви вживаєте постійно, а також базові засоби від застуди та болю.

Документи: Тримайте копії паспортів, ІПН та медичних довідок у водонепроникному пакеті.

Вода та їжа: Запасіться питною водою (близько 3 літрів на людину на день) та технічною (10–12 літрів). Обирайте продукти довготривалого зберігання: консерви, крупи, горіхи, сухофрукти та шоколад.

Джерела тепла: Варто мати грілки (електричні, водяні чи каталітичні). Якщо є можливість, придбайте генератор — він дозволить використовувати обігрівачі, але встановлювати його потрібно лише на відкритому повітрі, не ближче ніж за 6 метрів від вікон.

Також, фахівці наполегливо радять утеплити житло заздалегідь: усунути щілини у вікнах і дверях, використати герметик та встановити тепловідбивні екрани за батареями, щоб мінімізувати втрати тепла.

Раніше ТСН.ua писав про те, чи готова Україна до опалювального сезону 2025-2026 і до яких викликів варто готуватися українцям.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.