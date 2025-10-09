Атаки Росії на залізницю України: що відомо про нові загрози та які цілі Кремля

"Укрзалізниця" / © commons.wikimedia.org

За останні кілька тижнів російська армія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, перетворивши її на одну з головних цілей.

Ворог обстрілював залізницю на Полтавщині, Одещині, Харківщині та Сумщині, що призвело до пошкоджень депо, колій та до жертв серед пасажирів і співробітників «Укрзалізниці».

Які цілі Кремля — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія атакує українську залізницю

У жовтні армія РФ посилила удари по транспортній інфраструктурі України.

Вночі 2 жовтня РФ здійснила масований удар по залізниці на Одещині. Тоді окупанти влучили в депо, поранення дістав машиніст поїзда. Водночас були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі.

Наслідки атаки РФ на Одесу / © Олексій Кулеба

4 жовтня окупанти вдарили по пасажирському потягу та вокзалу в Шостці, що на Сумщині. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що ворог обстріляв два поїзди, які прямували до прифронтових регіонів: приміського сполучення (Шостка — Терещенське/Новгород-Сіверський) та далекого сполучення (Київ — Шостка).

Внаслідок атаки семеро пасажирів та одна співробітниця «Укрзалізниці» потрапили до лікарень.

Тоді Перцовський наголосив, що УЗ запроваджує термінові зміни маршрутів сполучення з прифронтовими громадами, щоб ускладнити росіянам полювання на поїзди.

Вночі 7 жовтня окупанти обстріляли Полтавську область. Ворог пошкодив локомотивне депо, тягові підстанції та енергооб’єкт.

Атака на залізницю у Полтаві / © Олексій Кулеба

У ніч проти 8 жовтня російська армія атакувала Чернігівщину, спрямувавши на товарний ешелон 12 дронів-камікадзе «Шахед». Внаслідок удару пошкоджено залізничні колії, і рух потягів було призупинено. Тоді був ускладнений рух потягів Ніжинського напрямку: кілька рейсів, зокрема до Києва, довелося скасувати.

У четвер, 9 жовтня, росіяни атакували залізницю на межі Сумської та Чернігівської областей. Як наслідок, на Сумщині змінили рух потягів.

Раніше, 17 вересня, Росія завдала комплексного удару по залізничній інфраструктурі. Внаслідок знеструмлення на Дніпропетровському напрямку були затримки руху низки поїздів.

Окрім того, в ніч проти 28 серпня російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+».

Чому росіяни атакують українську залізницю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакують залізничну інфраструктуру, щоб залякати українців.

«Вони б’ють по логістиці. Вони б’ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися», — розповів Зеленський.

Раніше віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголошував, що мета ворога — занурити Україну в пітьму.

«Мета ворога очевидна — Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу „Укрзалізниці“, яка залишається критичною артерією країни», — зазначив віцепрем’єр.

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов у коментарі для сайту ТСН.ua розповів, що атакуючи залізницю, ворог планує знищити економіку України.

«Основну масу грузів і товарів перевозять залізницею. Ви не перевезете ешелон боєприпасів. Якщо перерахувати, то в фурах це будуть такі конвої, які розтягнуться, мабуть, на всю протяжність нашої країни. Росіяни це розуміють. Особливо важка техніка, гусенична техніка, вона далеко не поїде. Її треба перевозити залізницею. Тому Російська Федерація прив’язується до залізниці», — роз’яснив військовий експерт.

За словами Жданова, ураження рухомих цілей, як-от ешелони, завдає подвійної шкоди:

порушується транспортне сполучення (руйнує саму залізницю);

знищується вантаж (наприклад, понівечена бронетехніка), який потім складно відновлювати та прибирати. Це значно більша проблема, ніж просто ремонт колії.

Жданов зауважив, що російська армія розуміє, що робить. Той факт, що дрони влучають у рухомий склад, свідчить, що «Шахеди» перебувають на дистанційному керуванні, а оператор може коригувати їхній політ.

Водночас військовий експерт з РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов наголошує, що російські війська змінили тактику, знайшовши «ахіллесову п’яту» української залізниці. Він наголошує, що ворог більше не б’є по вагонах чи по полотну, яке легко ремонтується. За його словами, росіяни зосередилися на локомотивах.

Як наголошує експерт, без локомотивів залізниця зупиниться. Ворог системно відстежує їхній рух, а потім завдає удару по місцях стоянки.

Це свідчить про системну роботу ворога, яка спрямована на паралізацію військової та цивільної логістики України.

Пасажирські потяги також під прицілом РФ

Військовий експерт Олег Жданов попереджає, що існує загроза і для пасажирських потягів, оскільки атаки є частиною російського геноциду та спробами примусити Україну до капітуляції. Удари можуть бути спрямовані по звичайних електровозах, щоб паралізувати тягову силу.

«Таким чином, через такі звірячі вбивства вони намагаються сформувати суспільну думку, що краще капітуляція, ніж війна. Тому я не виключаю, що вони битимуть і по пасажирських потягах. Тим більше, що звичайний пасажирський потяг, якщо це не „Інтерсіті“, не швидкісний, його тягне звичайний електровоз, який є тяговим залізничним складом, що особливо важливо — позбавити і змусити пересісти на паровозну тягу», — розповів Жданов.

Також експерт пояснив, як ворогові вдається визначити свої цілі: за його словами, російська армія веде активну розвідку дронами. Жданов навів приклад, коли нещодавно два дрони-розвідники пролетіли над Києвом, фіксуючи пересування. Вони летіли на висоті, недосяжній для кулеметів.

Потяг / © "Укрзалізниця"

Жданов розповів, що пасажирські потяги росіяни можуть атакувати, де завгодно, але удар по тепловозу на перегоні призведе до сходження потяга з рейок та більшої кількості жертв, що є складнішою проблемою для розбирання завалів.

«Де спіймали, там і вдарили. І вони ж можуть просто вдарити по тепловозу, по тяговій силі. До речі, у Шостці перший „Шахед“ ударив по тепловозу, а потім уже другий ударив по перону поряд з вагоном. І тоді основна кількість жертв була після другого удару. Можуть так, а можуть на перегоні. Так буде більша кількість жертв, буде сходження потяга з рейок, і розбирати ці завали буде набагато складніше», — зазначив експерт.

Як захистити залізницю України

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос наголошує, що необхідно зробити належний захист об’єктів інфраструктури України від російських атак.

Для захисту тепловозів він запропонував створювати «острівки безпеки» з використанням комплексів «Рапан-15», які можуть відбити атаку кількох дронів.

«Є комплекси захисту під назвою „Рапан-15“ і вони себе добре зарекомендували з захисту великогабаритної техніки. Вони можуть адаптуватися під захист цих самих тепловозів. Можна зробити „острівки безпеки“, де ці тепловози будуть заходити під захист цього комплексу і зберігатися», — розповів Кривонос.

За його словами, також ефективним рішенням є система аерозольного задимлення периметра станцій, що дезорієнтує ворожі дрони та є практичним і бюджетним варіантом.

«Аерозонне задимлення, генератори диму, які продаються у нас у спеціалізованих магазинах. Якщо виставляти по периметру станції, зробити автоматизоване управління, у разі загрози завдавання ударів здійснюється задимлення цієї станції, і ворог уже не бачить, куди саме та як бити. Це дешево і достатньо практично», — додав Кривонос.

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов розповів про два способи, як захиститися від ударів по залізничній інфраструктурі:

перший — використовувати засоби радіоелектронної боротьби, які можуть прикривати і рухомі склади, і загалом залізничні вузли;

другий — посилити озброєння, адже, за словами експерта, кулемети неефективні в боротьбі з безпілотниками.

Раніше ТСН.ua розповідав, як Росія намагається занурити Україну в пітьму.

