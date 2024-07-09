«АТБ» надасть 20 млн грн допомоги лікарні «Охматдит» і постраждалим від ракетного удару

Багаторічний лідер вітчизняного ритейлу вже безліч разів доводив, що є патріотичним і соціально орієнтованим бізнесом. Особливої актуальності це набуло в надскладні часи воєнних випробувань, які випали на долю українського народу.

Вчора власники компанії оперативно ухвалили рішення виділити 20 мільйонів гривень для надання допомоги постраждалим внаслідок підступної ракетної атаки на, мабуть, найвідомішу українську дитячу лікарню — «Охматдит». Нагадаємо, що ракета влучила у корпус медичного закладу, розташованого в Києві. На той момент у лікарні тривала складна операція – медики боролися за життя малюка. На жаль, через атаку не обійшлося без жертв і постраждалих.

Виділені «АТБ» кошти невідкладно спрямують на порятунок поранених дітлахів, їхніх батьків, медичного персоналу, а також закупівлю обладнання для відновлення зруйнованого ворогом корпусу медичного закладу.

Цей благодійний внесок «АТБ», безумовно, стане добрим прикладом для представників відповідального вітчизняного бізнесу, сприятиме об'єднанню суспільства навколо надважливих питань сьогодення. Таких прикладів за понад 30 років роботи «АТБ» вже є чимало.

Нагадаємо, що, перейшовши у перший день війни на особливий режим роботи, компанія стала не тільки форпостом продовольчої безпеки країни, але й надійною точною опори для українських захисників, медиків, рятувальників, волонтерів, постраждалого цивільного населення. Завдяки благодійним проєктам та ініціативам «АТБ» наші військові отримали більш як тисячу сучасних транспортних засобів (пікапи, вантажівки підвищеної прохідності, автоцистерни, штабні авто тощо). Окрім того, для відповідних підрозділів ЗСУ закупили та передали понад тисячу сучасних дронів.

Важливо, що «АТБ» єднає бізнес і українське суспільство навколо священної місії — наближення нашої перемоги.

Серед наочних прикладів таких соціально значущих ініціатив — закупівля з партнерами та передання найсучаснішого медичного обладнання для Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, однієї з найстаріших і найбільш знакових вітчизняних лікарень.

Цього року завдяки масштабному спільному проєкту «АТБ», NTI Loyalty та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) вдалося відкрити у Львові, який наразі став одним із потужних медичних хабів країни, реабілітаційне відділення європейського рівня для дітей. Йдеться про перший в країні Національний реабілітаційний центр «Незламні» в лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Загалом сума благодійної допомоги від «АТБ» з початку повномасштабного вторгнення вже перевищує 1,5 мільярда гривень і продовжує стрімко зростати.