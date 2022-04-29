«АТБ» однією із перших торговельних мереж повертається до Бучі й Ірпеня

Магазини найбільшої національної торговельної мережі «АТБ» одними із перших відновлюють роботу в найбільш постраждалих від звірств окупантів приміських київських населених пунктах Буча й Ірпінь. Найбільший національний ритейлер, магазини та логістичні бази якого також постраждали через обстріли та мародерство російських окупантів, допомагає людям повернутися до мирного життя на безпечних територіях.

Як повідомили в пресслужбі корпорації «АТБ», сьогодні, 29 квітня, відновили роботу два магазини мережі в Ірпені на вул. Соборній, 25 і вул. Центральній, 15а, а в Бучі — на вул. Енергетиків, 6.

«Приміщення магазинів були частково пошкоджені під час боїв на цих територіях. Як тільки окупанти покинули ці населені пункти, компанія «АТБ» доклала всіх зусиль, щоб у найкоротший строк усунути всі пошкодження та підготувати магазини до роботи», — розповіли в «АТБ» про наслідки дій російських загарбників і підготовку до відкриття магазинів в Ірпені й Бучі.

За час окупації цих передмість української столиці товарні запаси магазинів «АТБ» були розкрадені мародерами та російськими солдатами. Персонал місцевих магазинів також кілька днів, як і жителі міста, був заблокований в окупації, поки більшість мешканців покинула небезпечні населені пункти. Зараз місцева влада Бучі й Ірпеня проводить відбудовні роботи вулиць – потроху в ці міста повертається життя, оживає інфраструктура.

Як відомо, з перших днів війни передмістя української столиці Буча й Ірпінь прийняли на себе найжорстокіші удари російських окупантів. Тут була зруйнована, розграбована та знищена цивільна інфраструктура, у тому числі продуктові магазини локальних і мережних ритейлерів, серед яких і «АТБ».

До нинішнього часу з урахуванням магазинів, що відкриваються в Ірпені, Бучі й інших населених пунктах столичного регіону, мережа «АТБ» уже відновила діяльність близько 50 своїх магазинів на мирних українських територіях, звідки українські воїни вибили окупантів. Раніше повернулися до роботи десятки магазинів «АТБ» у Сумах й області, на Чернігівщині й Київщині. На початку травня, як уточнили в «АТБ», мережа відновить роботу ще трьох магазинів мережі в Києві на Лісовому проспекті, 28, проспекті Лобановського, 119 і вул. Ушинського. Також на початку травня відновить роботу магазин мережі «АТБ» у селі Щасливе, що розташоване на пів шляху з Києва до Борисполя.

З перших днів війни «АТБ» робить усе можливе для заповнення магазинів найширшим асортиментом доступних товарів. Багато постачальників мережі опинилися в зонах бойових дій, на окупованих територіях або були відрізані від транспортного сполучення через руйнування дорожньої інфраструктури. Втім, компанія «АТБ» протягом більш як двох місяців, поки Україна протистоїть російським загарбникам, оперативно знайшла нових постачальників, а також налагодила власний імпорт продовольства та товарів першої необхідності з-за кордону для задоволення попиту та подолання дефіциту певних продуктів харчування українського виробництва. На полицях «АТБ» можна побачити товари з Польщі, країн Балтії, Чехії, Італії, Туреччини й інших країн. Як відомо, такий оперативний імпорт дозволив український уряд на час війни: закордонні товари можна продавати в українських торговельних мережах в оригінальних упакуваннях із країн походження без дублювання написів українською мовою.

З початку вторгнення російських військ в Україну внесок корпорації «АТБ» в обороноздатність країни та реалізацію гуманітарних проєктів перевищив 200 млн грн., з них 100 млн грн. спрямовано на гуманітарні проєкти для надання допомоги мирним жителям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям і притулкам для біженців.

У працюючих магазинах «АТБ» діє загальнонаціональна програма збирання продуктів, гуманітарної допомоги й екіпірування для захисників України. У межах цього проєкту «АТБ» передала українським захисникам понад 100 тонн життєво важливих вантажів, які команда мережі часто доставляє самостійно в місця, де є в цьому найбільша потреба.