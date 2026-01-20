ТСН у соціальних мережах

АТБ оновлює внутрішні протоколи для допомоги тваринам у морози

АТБ оновлює внутрішні протоколи для допомоги тваринам у морози

Мережа супермаркетів АТБ оприлюднила офіційну заяву щодо ситуації з безпритульним собакою, яка сталася біля одного з магазинів у Дніпрі. Компанія висловила щирий жаль через інцидент та оголосила про впровадження системних змін у роботі персоналу та запуск масштабних ініціатив із захисту тварин.

У відповідь на емоційну реакцію суспільства компанія розпочала офіційне розслідування окремого інциденту в Дніпрі. Для працівників магазинів проведуть додаткове навчання з питань етичної комунікації. Крім того, ритейлер ініціював негайний перегляд внутрішніх інструкцій, щоб запобігти будь-яким проявам неприйнятного поводження з тваринами.

"Ми поділяємо простий принцип: у сильні морози безпритульним тваринам потрібен шанс зігрітися, і такі ситуації мають вирішуватися виключно гуманно", — наголосили в компанії.

АТБ впроваджує єдиний алгоритм дій для екстремально низьких температур. Відтепер біля входу до всіх магазинів мережі з’являться спеціальні наліпки: "Якщо температура на вулиці нижче -5°C і ви бачите тварину, яка шукає тепла, повідомте адміністратора магазину. Ми допоможемо згідно з протоколом!" Адміністрація запевняє, що оновлені протоколи дозволять персоналу діяти оперативно та гуманно, водночас дотримуючись санітарних норм і гарантуючи безпеку клієнтів.

Компанія оголосила про початок співпраці з гуманістичним рухом UAnimals. Спільно з зоозахисниками буде розроблено благодійний проєкт та інформаційну кампанію. Також АТБ планує підтримувати законодавчі ініціативи щодо захисту прав тварин.

Серед ініціатив, які наразі розглядаються мережею:

  • облаштування спеціальних теплих місць для тимчасового перебування тварин;

  • активна співпраця зі спеціалізованими притулками;

  • залучення профільних організацій для розробки довгострокових стандартів допомоги в холодну пору року.

У компанії подякували небайдужим громадянам за активну позицію, зазначивши, що саме суспільний контроль допомагає бізнесу системно змінюватися та ставати гуманнішим у непрості часи.

