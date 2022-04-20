«АТБ» передала для потреб ЗСУ та ТрО понад 100 тонн гуманітарної допомоги

У межах реалізації корпорацією «АТБ» національного проєкту зі збирання гуманітарної допомоги для потреб підрозділів ЗСУ та ТрО через магазини найбільшої національної торговельної мережі зібрано та передано понад 100 тонн необхідних товарів і продуктів харчування.

«На сьогодні у всіх магазинах торговельної мережі «АТБ», які функціонують, сформовані відповідні пункти збирання гуманітарної допомоги, що координують і передають для потреб підрозділів ЗСУ та ТрО необхідні продукти, товари, медичну продукцію та засоби екіпіровки. Кожен українець може зробити свій внесок в обороноздатність нашої країни, надавши необхідну допомогу в найближчому магазині «АТБ», який працює. Інформацію щодо її переліку та порядку передання можна прочитати біля входів до магазинів», – розказали про проєкт і його результати у пресслужбі корпорації «АТБ».

Зібрану допомогу для захисників України команда мережі часто самостійно доставляє у місця, де у цьому є найбільша потреба.

З початку вторгнення російських військ до України внесок корпорації «АТБ» в обороноздатність країни та реалізацію гуманітарних проєктів перевищив 200 млн грн. Із них 100 млн грн. спрямовано на гуманітарні проєкти для надання допомоги мирним мешканцям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям і прихисткам для біженців.