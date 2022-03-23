«АТБ» запустив національний проєкт зі збирання гуманітарної допомоги для українських воїнів

Майже у кожному магазині мережі «АТБ» створені пункти збирання адресної гуманітарної допомоги для підтримки воїнів у підрозділах Збройних сил України та сил територіальної оборони.

«Кожен українець відтепер може зробити свій внесок в обороноздатність нашої країни, передавши необхідну допомогу в найближчому магазині «АТБ», що працює», — повідомила компанія.

Національний проєкт мережі «АТБ» надає змогу всім охочим передати гуманітарну допомогу українським воїнам продуктами харчування, товарами першої необхідності та медикаментами.

«Тільки за перші дні реалізації проєкту було зібрано понад 8 тонн необхідних товарів і продуктів харчування, — повідомила компанія про перші результати. — На сьогодні майже у кожному (а незабаром у всіх магазинах торговельної мережі «АТБ», що працюють) створений відповідний пункт збирання гуманітарної допомоги, який координує цей процес і передає підрозділам ЗСУ та ТрО необхідні продукти, товари, медичні засоби й екіпірування».

Перелік діючих магазинів, де функціонують пункти збирання допомоги для воїнів, можна знайти на офіційному сайті мережі «АТБ» за цим посиланням. Інформація щодо необхідної допомоги та порядку її передання розміщена біля входів до магазинів мережі.

З початку повномасштабної військової агресії на території України корпорація «АТБ» надала країні й українцям допомогу на суму понад 150 млн грн. До бюджету України на підтримку обороноздатності корпорація «АТБ» перерахувала 100 мільйонів гривень. Українці отримують від «АТБ» гуманітарну допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності. Загальний обсяг таких гуманітарних проєктів перевищив 50 мільйонів гривень. Основні зусилля «АТБ» спрямовує на надання допомоги мирним мешканцям під час евакуаційних заходів, населенню у містах бойових зіткнень, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, місцям тимчасового перебування переселенців.