Окупанти у Криму: “АТЕШ” фіксує транспортування ракет до комплексу ППО С-300

Ворог здійснює транспортування ракет до комплексу ППО С-300 у Криму. Партизани зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові.

Про це повідомляє “АТЕШ”.

“Це свідчить про те, що ВС Росії готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти і намагаються посилити свою оборону”, — йдеться у повідомленні.

Маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 помітили поблизу Керченського мосту, який намагаються зберегти всіма можливими способами.

“Ми продовжуємо відстежувати маршрути транспортування ракет та виявляти системи ППО, щоб послабити оборону окупантів та допомогти Силам оборони України досягти успіху”, — підсумували агенти.

Раніше партизан руху "АТЕШ" провів диверсію в Ростові-на-Дону, а саме він спалив релейну шафу на залізничній дорозі, яка з'єднує Росію та окупований Маріуполь.

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