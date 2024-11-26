"АТЕШ" здійснив диверсію на адмінкордоні Херсонської області та Криму: деталі

Партизани знищили електрообладнання релейної шафи в Олексіївці Херсонської області. Це порушує військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь.

Про це пише рух "АТЕШ".

"Саме ця залізнична гілка забезпечує російські війська в Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції", - акцентують у русі.

"АТЕШ" провів диверсію на адмінкордону Херсонської області та Криму

Координати: 46.262497255, 34.677796341.

"Нам надійшла інформація, що окупаційна поліція сполошена та активно шукає нашого агента, але їм його не знайти. Дякуємо нашим агентам та координаторам, які спланували та здійснили операцію", - зазначають партизани.

Як наголошують в "АТЕШ", логістика виграє війну. Чим більше втрат ми завдамо російським тилам, тим швидше настане наша перемога.

Раніше партизани розвідали військову базу окупантів на Фіоленті. Там розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем значних відстаней. Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей.

Читайте також: