"АТЕШ" розвідав фортифікаційні споруди РФ на адмінкордоні Криму та Херсонської області (фото)

Партизани розвідали фортифікаційні споруди на адмінкордоні Криму та Херсонської області. Усе свідчить про те, що ворог очікує прориву ЗСУ.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Як зазначають в "АТЕШ", агенти руху провели детальну розвідку фортифікацій та укріплень поблизу Красноперекопська.

"Від міста вздовж каналу, буквально за кожні 15 метрів, росіяни розмістили величезну кількість бліндажів, спостережних пунктів і запаслися дровами в очікуванні прориву ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Партизани розвідали фортифікаційні споруди на адмінкордону Криму та Херсонської області

Детальну картку з місцями розміщення особового складу, техніки, озброєнь та кожного укріплення партизани оперативно передали нашим друзям із Сил оборони України.

Партизани розвідали фортифікаційні споруди на адмінкордону Криму та Херсонської області / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Удар, як завжди, буде завдано звідти", - лаконічно резюмували в "АТЕШ".

Нагадаємо, у Владивостоці на горі Седан агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку 743-го рухомого вузла зв’язку. Цей об’єкт є важливою складовою комунікаційної інфраструктури Росії, відповідаючи за передачу даних і координацію дій як військових, так і цивільних служб.

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