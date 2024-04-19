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"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську (фото)

"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську (фото)

"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську

Усі військові об'єкти ворога – бажана ціль для ЗСУ.

Партизани розвідали військово-морську базу ЧФ у Новоросійськ. В ході розвідки було зафіксовано 134 Групу суден забезпечення Новоросійської військово-морської бази, базу технічного обслуговування флоту та велику нафтотранспортувальну компанію "Чорномортранснафта".

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську

Також зафіксовано розміщення патрульних кораблів проєкту 22160 та нафтових танкерів.

"РФ перемістила більшість своїх військових кораблів до Новоросійська з Криму. Незабаром вони знищуватимуться і тут", – наголосили в "АТЕШ".
 

"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі від ранку лунали вибухи, працювала ворожа ППО. 

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