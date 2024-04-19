"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську (фото)

Усі військові об'єкти ворога – бажана ціль для ЗСУ.
Партизани розвідали військово-морську базу ЧФ у Новоросійськ. В ході розвідки було зафіксовано 134 Групу суден забезпечення Новоросійської військово-морської бази, базу технічного обслуговування флоту та велику нафтотранспортувальну компанію "Чорномортранснафта".
Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".
Також зафіксовано розміщення патрульних кораблів проєкту 22160 та нафтових танкерів.
"РФ перемістила більшість своїх військових кораблів до Новоросійська з Криму. Незабаром вони знищуватимуться і тут", – наголосили в "АТЕШ".
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі від ранку лунали вибухи, працювала ворожа ППО.
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