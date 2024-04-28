"Атеш" виявив одну з найбільших нафтобаз у Джанкої та передав координати ЗСУ

Під час розвідки партизани зафіксували шляхи логістики та техніку РФ, яку використовують для перевезення нафтопродуктів.

Партизани руху "АТЕШ" розвідали одну з найбільших нафтобаз у Джанкої. Координати об'єкта давно передано Силам оборони України.

Про це повідомляє "Атеш" на сторінці у телеграм-каналі.

Зазначається, протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, агенти партизанського руху проводили розвідку і стеження за нафтобазою в Джанкої. Під час розвідки змогли зафіксувати шляхи логістики та техніку РФ, яку використовують для перевезення нафтопродуктів.

"Вся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють, і по всьому периметру розташовані десятки камер. Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти дорожать цим об'єктом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня у Калузькій області дрони впали біля нафтобази. У Міністерстві оборони РФ прозвітували про "відбиту" атаку на 4 регіони.

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