"АТЕШ" здійснив комплексну розвідку аеродрому Саки (фото)

Наступний крок – за ЗСУ.
Агенти "АТЕШ" розвідали ситуацію на Сакському аеродромі. Ворог тримає на обєкті, зокрема, винищувачі та засоби ППО.
Про це повідомляє рух "АТЕШ".
Аеродром у Новофедорівці є одним зі стратегічно важливих об'єктів. Як відомо, з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, що здійснюють атаки на Україну. За даними партизанів, там зосереджено приблизно 10 винищувачів Су-30 та засоби ППО й РЛС типу Каста-2Е2.
"Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Уся інформація передана Силам оборони України, чекаємо від них на позитивні новини", – кажуть у русі.
Раніше а "АТЕШ" зауважили, що окупанти мобілізують співробітників Алчевського металургійного заводу. Воно перебуває на межі припинення роботи через нестачу кадрів.
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