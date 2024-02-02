"АТЕШ" здійснив комплексну розвідку аеродрому Саки (фото)

Агенти "АТЕШ" розвідали ситуацію на Сакському аеродромі. Ворог тримає на обєкті, зокрема, винищувачі та засоби ППО.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

Аеродром у Новофедорівці / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Аеродром у Новофедорівці є одним зі стратегічно важливих об'єктів. Як відомо, з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, що здійснюють атаки на Україну. За даними партизанів, там зосереджено приблизно 10 винищувачів Су-30 та засоби ППО й РЛС типу Каста-2Е2.

Аеродром у Новофедорівці

"Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Уся інформація передана Силам оборони України, чекаємо від них на позитивні новини", – кажуть у русі.

Раніше а "АТЕШ" зауважили, що окупанти мобілізують співробітників Алчевського металургійного заводу. Воно перебуває на межі припинення роботи через нестачу кадрів.

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