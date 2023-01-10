Атестація педагогічних працівників 2023 року: що принесуть нові правила

Від 1 вересня 2023 року запрацює нове положення стосовно атестації педагогічних працівників. Читайте в матеріалі ТСН.ua, про що воно.

Міністерство освіти і науки України у вересні 2022 року затвердило наказ №805, згідно з яким від початку осені 2023 року українських педагогів будуть атестувати за новим Положенням.

В документі є досить цікавий пп. 3 п. 3, в якому вказано, що до 1 вересня 2023 року всім педпрацівникам, які мають чинні сертифікати і пройшли до цього часу атестицію, буде зараховуватися атестація (як чергова чи позачергова). При цьому зберігаються (чи присвоюються наступні) категорії і звання.

Які ще цікаві моменти чекають на педагогів 2023 року

Окрім цього, педпрацівникам можуть бути цікавими такі моменти:

Ті кваліфікаційні категорії і звання, які були отримані раніше, будуть дійсними до атестації педагогічних працівників, яка буде проводитися вже за новими правилами. Ті педагогічні працівники, яких взяли на роботу до нововведень, але які мають вищу освіту за спеціальністю, що не відповідає навчальному предмету, зможуть працювати до вересня 2023 року. До цього часу вони будуть вважатися такими, що мають відповідну посаді освіту та професійну кваліфікацію.

Нагадаємо, що атестація педагогічних працівників — це обов'язковий процес. Вона може бути:

черговою — раз на 5 років;

позачерговою — за ініціативою керівника, якщо якість роботи педпрацівника знижується, чи самого педагога, чи під час ситуації, на яку сторони вплинути не можуть (наприклад, педпрацівник став переможцем чи лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів).

Між атестаціями при цьому повинно пройти не менше трьох років, крім випадку, якщо атестування проходить за ініціативи самого педагога.