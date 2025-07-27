Атестація наукових установ: чи загрожують українським ученим масові звільнення

Науковці. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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В Україні відбувається атестація близько 500 наукових інституцій, яка повинна визначити спроможності цих установ здійснювати дослідження. За результатами атестації масові звільнення українським ученим не загрожують.

У цьому запевнив заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, держава не ставить такого завдання перед міністерством чи академіями.

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«За даними Світового банку 2025 року, кількість дослідників в Україні на тисячу населення зараз найменша в Європі. Тому треба не звільняти вчених, а навпаки – збільшувати їхню кількість… Треба реорганізовувати структуру, щоб зробити її більш спроможною, успішною і зручною саме для дослідників", - наголосив заступник міністра.

Денис Курбатов пояснив, що головне завдання атестації - зміна моделі фінансування науки. Підтримку отримають спроможні установи з вагомими результатами, передовими фундаментальними дослідженнями й успішними прикладними розробками

«Ми не збільшуємо відразу фінансування в десяток разів, але даємо можливості отримувати і вищі зарплати, і кошти на обладнання і розвиток. Атестацію розробили з використанням досвіду Британії, Польщі, Німеччини. Її погодили всі академії та міністерства без зауважень", – додав він.

Нагадаємо, в Україні може з’явитися урядова структура, схожа на американський Департамент ефективності уряду (DOGE), яким свого часу керував колишній соратник Дональда Трампа, мільярдер Ілон Маск. Перший віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що шукає людину, яка б змогла очолити такий напрямок роботи.

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