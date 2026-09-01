Атлантичний фронт несе похолодання: де 1 вересня пройдуть грози та будуть сильні шквали

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 вересня / © unsplash.com

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В Україні найближчим часом зміниться погода: на зміну спеці прийде атлантичне похолодання, яке принесе в регіони грози, зливи та шквалистий вітер.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що сильна спека поступово відступає завдяки вологому повітрю з Атлантики.

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За його словами, першого вересня температура стане значно приємнішою, хоча справжні осінні холоди настануть ще нескоро. У першій половині дня повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла. Проте пізніше з північного заходу підійде атмосферний фронт, який принесе поодинокі грозові дощі та прохолоду.

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Метеоролог зазначає, що 2–4 вересня вологе атлантичне повітря забезпечить комфортне тепло: від +10 до +15 градусів тепла вночі до +21…+26 градусів тепа вдень. Істотних дощів у ці дні не буде, тож у лісах та на полях області утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Ігор Кібальчич також прогнозує, що 1 вересня у західних, вдень також у північних регіонах очікується нестійка погода. За його словами пройдуть грозові дощі, вдень місцями зливи з градом та шквалистим вітром, в решті регіонів України — без опадів.

Вітер буде південний / південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, у західних та північних областях вдень ймовірні місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме від +27 до +32 градусів тепла, у західних областях буде дещо прохолодніше — від +23 до +28 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 1 вересня буде хмарно й з проясненнями. У західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, на решті території — без опадів. У зв’язку із ймовірністю появи гроз у вищезазначених областях оголошений перший рівень небезпечності, жовтий.

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Синоптики попереджають про грози та шквали в кілької областях України 1 вересня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла.

Погода в Україні 1 вересня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи наголошують, 1-3 вересня в північних, центральних (крім Вінницької, 1 вересня і Кіровоградської), південних (крім Одеської), Хмельницькій та Харківській областях, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень поженої небезпеки у кількох областях України 1 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велких українських містах 1 вересня.

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