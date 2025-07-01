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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
48
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2 хв

Atlas Festival 2025: Аврора долучилася до збору на захист українського неба Новини компаній

Мережа мультимаркетів «Аврора» стала офіційним партнером Atlas Festival 2025 і долучилась до збору №13 на проєкт «Дронопад» Фонду «Повернись живим». Мета проєкту — зібрати 100 млн гривень на захист українського неба від ворожих дронів. «Аврора» вже зробила перший донат — 1 000 000 грн і планує значно збільшити цю суму.

Atlas Festival 2025: Аврора долучилася до збору на захист українського неба

Цьогорічний Atlas Festival 2025 пройде 18-20 липня в Києві. В дні фестивалю мережа «Аврора» створюватиме справжні WOW-моменти для неймовірної атмосфери. На гостей чекають чотири креативні фотозони, інтерактивний квест із пошуком WOW-артефактів, зона швидкого перекусу, мультимаркет із WOW-товарами, лаунж-зони для відпочинку, мейк-зона, станція підзарядки та арки свіжості. А також багато подарунків від партнерів «Аврори»

Гості Atlas Festival зможуть завітати на безкоштовну сцену в ТЦ BLOCKBUSTER MALL, де весь день виступатимуть артисти незалежної музичної платформи “На її основі”. Також в середині BLOCKBUSTER MALL на сцені “Аврори” — Avrora stage відвідувачі фестивалю зможуть послухати виспупи, зокрема, Курган & Agregat, DREVO, Dantes, Yaktak. Протягом усіх днів фестивалю на сцені “Аврори” будуть розіграні цікаві благодійні лоти та можливість стати частиною виступу одного з артистів.  Тож WOW-простір від «Аврори» зробить фестиваль ще яскравішим.

Окрім цього, з 1 по 31 липня 2025 року в усіх магазинах мережі «Аврора» триватиме спецпропозиція: 1 гривня з обраних товарів від партнерів буде передана на проєкт «Дронопад». 

«Цього року Atlas Festival 2025 об’єднав культуру, доброчинність і справжні емоції — усе, що близьке «Аврорі». Як відповідальний бізнес, ми переконані, сьогодні кожна подія, івент, фестиваль мають нести благодійну складову. Тому для нас було важливо підтримати збір на Фонд «Повернись живим», — коментує бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора» Поліна Лендєл.

”Аврора” та Atlas Festival створили унікальний дизайн пакетів “Аврора”. Фестивальный пакет можна придбати в магазинах мережі з 1 липня, одна  гривня з покупки пакету також піде на проєкт «Дронопад» Фонду «Повернись живим». До речі, одна з фотозон “Аврори” на фестивалі — величезний благодійний макет фестивального пакету, створений ексклюзивно для Atlas Festival. 

Тож долучитися до благодійного збору від Atlas Festival 2025 може кожен: придбавши акційні товари в мережі «Аврора» або відвідавши сам фестиваль. Кожна зона «Аврора» на Atlas Festival — з благодійною складовою, а отже це можливість відпочити та зробити донат на добру справу. Команда та друзі Atlas Festival підготували безліч цікавих активностей, інтерактиви, тематичні зони та, звісно, багато-багато музики. 

Довідка

«Аврора» — українська група компаній з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital. «Аврора» динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи понад 1 700 магазинів  «Аврора» на території України та понад 45 магазинів Aurora в Румунії.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
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