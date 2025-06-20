Atlas Festival презентував рімейк від двох потужних гуртів - Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911"

Badstreet Boys і Океан Ельзи / © facebook.com/atlasweekend

Реклама

Badstreet Boys та Святослав Вакарчук створили несподіваний фіт на культову пісню гурту «Океан Ельзи» — «911». Трек звучить як код допомоги та стає голосом Збору №13 від Atlas Festival і Фонду «Повернись живим» на захист українського неба від ворожих дронів.

До спільної мети долучилася компанія BMW Україна, яка задонатила новий BMW 3 серії просто з автосалону. Автомобіль буде розіграно серед усіх, хто зробить донат від 200 грн на підтримку українського війська.

200 грн = 1 шанс

Чим більше донатів — тим більше шансів

Переможця буде обрано 25 липня разом із партнерами

Збір №13 — це не просто фандрейзинг, а масштабна комунікаційна кампанія, що об’єднує культурну індустрію, медіа, громадськість і бізнес навколо спільної мети: зібрати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ та захист цивільного населення.

Реклама

Збір №13 триває. Ти — частина цієї сили.

Нагадуємо, що Atlas Festival відбудеться 18-20 липня в Києві. Медіапартнерами фестивалю стали 1+1 media, телеканали 1+1 Україна й ТЕТ.