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Atlas Festival презентував рімейк від двох потужних гуртів - Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911"
Вихід один — донат на Збір №13 для Фонду «Повернись живим»
Badstreet Boys та Святослав Вакарчук створили несподіваний фіт на культову пісню гурту «Океан Ельзи» — «911». Трек звучить як код допомоги та стає голосом Збору №13 від Atlas Festival і Фонду «Повернись живим» на захист українського неба від ворожих дронів.
До спільної мети долучилася компанія BMW Україна, яка задонатила новий BMW 3 серії просто з автосалону. Автомобіль буде розіграно серед усіх, хто зробить донат від 200 грн на підтримку українського війська.
200 грн = 1 шанс
Чим більше донатів — тим більше шансів
Переможця буде обрано 25 липня разом із партнерами
Збір №13 — це не просто фандрейзинг, а масштабна комунікаційна кампанія, що об’єднує культурну індустрію, медіа, громадськість і бізнес навколо спільної мети: зібрати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ та захист цивільного населення.
Збір №13 триває. Ти — частина цієї сили.
Нагадуємо, що Atlas Festival відбудеться 18-20 липня в Києві. Медіапартнерами фестивалю стали 1+1 media, телеканали 1+1 Україна й ТЕТ.