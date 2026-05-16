Атмосфера переналаштовується на літо, проте є нюанс: синоптики розповіли, де в Україні у вихідні вируватиме негода

Цими вихідними погода в України буде доволі мінливою. У період з 16 по 20 травня в країні зберігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами, повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у вихідні очікується знижений атмосферний тиск і слабкий вітер, переважно східний та південно-східний. Проте під час гроз ситуація буде змінюватиметься: можливі шквали до 15–20 м/с та загальне посилення вітру.

Як повідомляє очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, атмосфера вже активно переналаштовується на літо, тому погода поки що залишатиметься мінливою. За його словами, регіон поступово потрапляє під вплив циклонів із південних морів.

У суботу, 16 травня, завдяки невеликому антициклону на Черкащині буде переважно сонячно та тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +7 до +12 градусів вище нуля, а вдень піднімуться до +19…+24 градусів вище нуля.

Проте вже в неділю, 17 травня, у другій половині дня подекуди пройдуть літні грозові дощі. При цьому температура повітря сильно не зміниться: вночі очікується від +9 до +14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +24 градусів тепла.

За прогнозами Українського гідрометцентру, погода цими вихідними буде доволі мінливою. У суботу, 16 травня, очікується хмарність із проясненнями, і на більшій частині території країни завдяки зоні підвищеного тиску утримається буде сухо й тепло.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +6 до +11 градусів, а вдень повітря прогріється до цілком комфортних +18…+23 градусів вище нуля.

Погода в Україні 16 травня / © Укргідрометцентр

Проте жителів західних регіонів України попереджають про різке погіршення погоди у суботу. Вдень 16 травня тут очікуються грози, а подекуди навіть випаде град та підніметься шквалистий вітер із поривами до 15–20 метрів за секунду.

В цих регіонах запровадили перший, жовтий рівень небезпечності.

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеоролоічні явища у західних областях країни 16 травня / © Укргідрометцентр

Уже в неділю та понеділок, 17–18 травня, ініціативу перехопить інший атмосферний фронт, який цього разу насунеться зі сходу. Він зробить синоптичну ситуацію непередбачуваною вже по всій країні, тому на стику вихідних та початку нового тижня варто бути готовими до періодичних грозових дощів.

«Тиск і вологість зазнаватимуть коливань. Температура дуже залежатиме від хмарності. На зміну прохолодній повітряній масі поступово зі сходу надходитиме тепліше повітря», — зазначають синоптики.

