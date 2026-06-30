Атмосфера продовжує розпікатися: де в Україні 30 червня будуть аномальні температури

Українців попереджають про аномальну спеку / © Associated Press

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Останній день червня в Україні буде аномально спекотним.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найвища температура повітря 30 червня очікується у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до аномальних +33…+38 градусів тепла. На півночі, у центрі та на півдні країни повітря прогріється до 30–35 градусів, і лише на сході та Сумщині буде трохи свіжіше — від +26 до +29 градусів тепла.

Як зазначає синоптикиня, загалом на більшій частині території України переважатиме суха погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише вночі в центральних регіонах, а ввечері 30 червня опади дійдуть до крайнього заходу.

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За словами Діденко, спека триматиметься ще кілька днів: перше послаблення очікується 2 липня у західних областях, а впродовж 3–4 липня прохолода пошириться на решту території країни.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що потужний антициклон із субтропіків разом із літнім сонцем продовжують сильно розжарювати повітря. Через тривалу спеку стрімко висихає ґрунт, у повітрі збираються шкідливі речовини, а в лісах і на полях серйозно зростає загроза масштабних пожеж.

Метеоролог застерігає, що така сильна спека створює умови для небезпечних погодних явищ. Коли атмосфера настільки перегріта, вона стає вкрай нестабільною, тому погода може раптово та різко погіршитися.

За його прогнозом, вдень очікується максимальний температурний пік: у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від +30 до +34 градусів, а в окремих місцях припікатиме до екстремальних +35…+37 градусів тепла.

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За даними Українського гідрометцентру, в Україні 30 червня буде мінлива хмарність. Вночі у східних областях, вдень у південній частині місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вдень на Закарпатті та Прикарпатті ймовірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Через такі метеорологічні явища, в цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про град та шквали 15-20 м/с в окремих регіонах України 30 червня / © Укргідрометцентр

На решті території синоптики опадів не прогнозують.

Вітер буде північний, північно-східний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів тепла. Вдень очікується від +29 до +34 градусів тепла. На заході та південному заході країни сильна спека +35…+38. У східних областях вночі +15…+20., вдень +24…+29.

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Погода в Україні 30 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 30 червня.

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