Атмосфера стає вибухонебезпечною: синоптики попередили про пік спекита назвали області, в яких буде найгарячіше

Фото ілюстративне / © Pexels

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В Україні червень закінчиться екстремальною спекою, яку зумовить субтропічний антициклон, який подекуди розігріє повітря до аномальних показників. Водночас синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку та загрозу раптових грозових дощів із градом і шквалами через перегрів атмосфери.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Червень завершиться в Україні спекотною погодою. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найвища температура повітря 30 червня очікується у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до аномальних +33…+38 градусів тепла. На півночі, у центрі та на півдні країни повітря прогріється до 30–35 градусів, і лише на сході та Сумщині буде трохи свіжіше — від +26 до +29 градусів тепла.

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Як зазначає синоптикиня, загалом на більшій частині території України переважатиме суха погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише вночі в центральних регіонах, а ввечері 30 червня опади дійдуть до крайнього заходу.

У столиці останній день місяця також буде сухим і спекотним — температура сягне близько +34 градусів. Спека триматиметься ще кілька днів: перше послаблення очікується 2 липня у західних областях, а впродовж 3–4 липня прохолода пошириться на решту території країни.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що «атмосфера продовжує розпікатися під впливом висотного гребеня антициклону наповненого субтропічним повітрям, яке додатково прогріває високе червневе сонце». За словами синоптика, такі погодні умови сприяють зростанню класу пожежної небезпеки в екосистемах, накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі та зменшенню вологи у ґрунті.

«Слід пам’ятати, що добре розігріте повітря — це хороший фундамент для грозової активності. Атмосфера стає нестійкою та «вибухонебезпечною» і погода може різко зіпсуватися аж до небезпечних наслідків», — попереджає метеоролог.

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За прогнозом синоптика вночі 30 червня існує ймовірність локальних грозових дощів, подекуди з градом та шквалами 17-22 м/с. Температура повітря в нічні години коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла.

Водночас Постригань наголошує, що вдень 30 червня, очікується пік спеки, а стовпчики термометрів підвищаться до +30…+34 градусів тепла, а місцями буде сильна спека — від +35 до +37 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 30 червня буде мінлива хмарність. Вночі у східних областях, вдень у південній частині місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вдень на Закарпатті та Прикарпатті ймовірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Через такі метеорологічні явища, в цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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© Укргідрометцентр

На решті території синоптики опадів не прогнозують.

Вітер буде північний, північно-східний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів тепла. Вдень очікується від +29 до +34 градусів тепла. На заході та південному заході країни сильна спека +35…+38 градусів тепла; у східних областях вночі очікується від +15 до +20 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 граудусів тепла.

Погода в Україні 30 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 30 червня буде невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +34 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла, вдень температура повітря коливатиметься від +31 до +33 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про небезпеку на Київщині 30 червня. В області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

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Погода у Львові

На Львівщині 30 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. За прогнозом метеорологів, буде хмарно й з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня по півдню території місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Вітер буде північного характеру та дутиме зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +32…+37 градусів тепла.

У Львові вночі температура повітря становитиме від +17 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +34…+36 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають: 30 червня очікується надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу. Через такі погодні умови та високу спеку існує велика ймовірність виникнення й швидкого поширення вогню в екосистемах за наявності будь-якого джерела займання чи відкритого полум’я.

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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку на Львівщині 30 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса на 30 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.Вітер буде вночі південний, вдень північний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +34 до +39 градусів тепла, у прибережній зоні стовпчики термометрів показуватимуть від +29 до +31 градуса тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +22 до 24 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +29 до +31 градуса тепла.

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Температура морської води коливатиметься від +17 до +18 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 30 червня буде мінлива хмарність. Вночі та вранці пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вдень без істотних опадів.

Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

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У самому Харкові температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +27 до +29 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 30 червня буде мінлива хмарність. Вночі в обласному центрі та місцями по області пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вдень без істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області:

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вночі становитиме від +16 до +21 градуса тепла;

вдень повітря прогріється від +29 до +34 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +18 до +20 градусів тепла;

вдень від +30 до +32 градусів тепла.

Нагадаємо, 29 червня Львів накрила потужна негода: злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування.

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