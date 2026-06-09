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Атмосферні фронти несуть негоду: синоптики попереджають про сильні дощі та град у кількох областях України 9 червня
Синоптики попереджають українців про різкі синоптичні зміни 9 червня через прихід нестабільних повітряних мас.
У вівторок, 9 червня, в Україні очікується мінлива погода з грозовими дощами у більшості регіонів та суттєвими температурними контрастами між областями.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 червня в більшості регіонів України пройдуть дощі, тоді як у західній частині країни ймовірність опадів буде значно меншою. На заході та сході впродовж дня очікується доволі тепла погода з температурою від 25 до 29 градусів тепла, а на решті території стовпчики термометрів покажуть скромніші 20–24 градуси.
Діденко зазначає, що найближчим часом загалом переважатиме волога атмосфера з періодичними опадами. Через високу вологість повітря подекуди здаватиметься задушливим, а на півдні та сході країни буде дуже тепло, аж до спеки. Проте вже наприкінці тижня у більшості областей очікується помітне зниження температури.
Синоптик Ігор Кібальчич попереджає, що упродовж цього тижня (з 8 по 14 червня) в Україні переважатиме тепла та нестійка погода. Він зазначає, що погоду визначатимуть атмосферні фронти та нестабільні повітряні маси. Через це у більшості регіонів удень очікуються короткочасні зливи з грозами, а подекуди можливі сильні пориви вітру та град.
Окрім того, на тлі високої температури повітря та дефіциту дощів у багатьох областях суттєво підвищиться ризик виникнення пожеж.
Як прогнозує Кібальчич, вночі 9 червня опадів майже не буде, місцями утвориться слабкий туман. Вдень грозові дощі прогнозують у центральних, північних та частині південних областей.
У деяких районах можливі сильні зливи. На сході країни переважатиме суха погода.
Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27. На північному заході буде прохолодніше — очікується від +17 до +22 градусів тепла.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 9–11 червня атмосферні фронти та вологе тепла повітряна маса зумовлять мінливу погоду. Це спричинить типові літні короткочасні дощі з грозами, які розподілятимуться по території вкрай нерівномірно.
Зокрема, 9 червня очікується мінлива хмарність. Вночі опади пройдуть у північних, центральних та південних регіонах, а вдень дощитиме по всій Україні, крім західних областей. Вітер буде північно-західним, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме від +13 до +18 градусів тепла (на заході — до +15), а вдень повітря прогріється до +25 градусів, на півдні та південному сході — до +28 тепла.
Раніше синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні цього тижня.
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