Атмосферний фронт накриє Україну: як зміниться погода

У п’ятницю, 17 квітня, у більшості областей України дощитиме. Втім, буде доволі тепло. Місцями очікується до 16° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, погоду більшості областей України зумовлюватиме атмосферний фронт. Він буде переміщуватися з північного заходу і спричинить невеликий дощ. Лише у південно-східній частині країни опадів не буде.

«Південно-західний вітер перед фронтом після його проходження у західних і північних областях переходитиме на північно-західний і нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с», — йдеться у прогнозі.

В Україні вночі температура становитиме від +3° до +8°. Вдень потеплішає до +11-16°. Водночас на Закарпатті та південному сході стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 17 квітня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікується невеликий дощ, який вдень припиниться. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла, а вдень — 14-16°. У Київській області вночі температура становитиме 3-8° тепла, а вдень повітря прогріється до 11-16°.

Похолодання в Україні

Синоптик Віталій Постригань повідомив, що у найближчі дні погоду в Україні визначатимуть циклони з боку Білорусі та Туреччини. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, а місцями ще й з грозами.

На початку наступного тижня стане більш прохолодно. Вночі температура повітря опуститься до +2-7°, а місцями заморозки до 0…-3°.