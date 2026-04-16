Атмосферний фронт накриє Україну: як зміниться погода
Частину України накриють дощі.
У п’ятницю, 17 квітня, у більшості областей України дощитиме. Втім, буде доволі тепло. Місцями очікується до 16° тепла.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, погоду більшості областей України зумовлюватиме атмосферний фронт. Він буде переміщуватися з північного заходу і спричинить невеликий дощ. Лише у південно-східній частині країни опадів не буде.
«Південно-західний вітер перед фронтом після його проходження у західних і північних областях переходитиме на північно-західний і нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с», — йдеться у прогнозі.
В Україні вночі температура становитиме від +3° до +8°. Вдень потеплішає до +11-16°. Водночас на Закарпатті та південному сході стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19° тепла.
Погода в Києві
У Києві у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікується невеликий дощ, який вдень припиниться. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла, а вдень — 14-16°. У Київській області вночі температура становитиме 3-8° тепла, а вдень повітря прогріється до 11-16°.
Похолодання в Україні
Синоптик Віталій Постригань повідомив, що у найближчі дні погоду в Україні визначатимуть циклони з боку Білорусі та Туреччини. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, а місцями ще й з грозами.
На початку наступного тижня стане більш прохолодно. Вночі температура повітря опуститься до +2-7°, а місцями заморозки до 0…-3°.