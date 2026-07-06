Атмосферний фронт несе свіжість: де в Україні суттєво впаде температура 7 липня (мапа)

Фото ілюстративне / © pexels.com

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Найближчими днями погода в Україні буде прохолодною із рясними дощами та грозами, які поступово охоплять більшість областей. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в окремих регіонах, хоча на півдні та сході країни все ще утримуватиметься по-літньому тепла й суха погода.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 7 липня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 7 липня в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями навіть із грозами, хоча на сході втримається суха погода. Вітер очікується західних напрямків. При цьому в північних та західних областях він буде рвучким, аж до сильного.

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Температура повітря загалом коливатиметься від +20 до +26 градусів тепла, а на півдні та сході буде дещо тепліше — в межах +24…+28 градусів.

У Києві цього вівторка також дощитиме, подекуди з грозою. За словами Діденко, вітер у столиці передбачається південно-західний і досить рвучкий, зі швидкістю до 12 метрів за секунду, а стовпчики термометрів піднімуться максимум до +24 градусів.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у вівторок, 7 липня, ніч мине переважно без опадів. Проте вже вдень західні регіони, а також Одещину, Миколаївщину та Вінниччину накриють грозові дощі. На решті території країни погода залишатиметься сухою.

Синоптик зазначає, що вітер, який уночі постійно змінюватиме напрямок, удень стабілізується на південно-західному зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, хоча під час гроз його пориви місцями можуть сягати 15–20 метрів за секунду.

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Щодо температури, то на заході та півночі ніч буде доволі прохолодною — від +9 до +14 градусів, а вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів. В інших областях нічні показники коливатимуться в межах +13…+18 градусів, тоді як удень прийде справжня спека — від +26 до +32 градусів.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 7 липня в Україні буде хмарно із проясненнями. У західних, вдень і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами. На решті території опадів не передбачається.

Вітер буде переважно південно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті до стовпчики термометрів підіймуться до +19 градусів тепла. Вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля, у західних та північних областях температура підійметься до позначок +18…+24 градусів тепла.

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Погода в Україні 7 липня / © Укргідрометцентр

Якої погоди очікувати в Україні найближчим часом

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що зараз від Гренландії аж до Чорного моря розтягнулася величезна висотна барична улоговина, пов’язана з циклоном біля землі. Саме через неї над Україною наразі зависло холодне повітря.

«Впродовж поточного робочого тижня під впливом цієї баричної системи перебуватиме й Черкащина. До нашого регіону надходитиме свіже повітря з північних широт, яке нівелює шанси на повернення спеки. Тож, на тривалий період сонячної та сухої погоди поки що розраховувати не варто», — прогнозує синоптик.

У вівторок та середу, 7–8 липня, погода буде мінливою та прохолодною. Періодично йтимуть дощі з грозами, причому найсильніші опади очікуються вдень у середу. Стовпчики термометрів уночі покажуть +12…+17 градусів, а вдень піднімуться до +22…+27 градусів.

У четвер, 9 липня, у регіоні стане ще свіжіше. Циклон «Bernadette» закине до нас чергову порцію скандинавського холоду, через що середня температура за добу впаде ще десь на 4 градуси. Уночі похолоднішає до +9…+14 градусів, а вдень буде всього +19…+24 градуси, хоча суттєвих дощів цього дня не чекають.

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Як зазначає Постригань, наприкінці тижня, 10–11 липня, можливі короткочасні грозові дощі, але на вулиці стане на кілька градусів тепліше.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Синоптики Українського гідрометцентру повідомляють, що у наступні три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози. У середу, 8 липня, вдень в більшості північних, центральних та південних областей місцями будуть значні дощі, град та шквали до 15-20 метрів за секунду.

У четвер та п’ятницю дощі із локальними грозами будуть переважно вдень, і лише 9 липня у більшості північних, а вночі і в західних областях очікується погода без опадів.

Температура вночі коливатиметься від +11 до +19 градусів тепла, вдень у західних і північних областях повітря прогріється до +24…+29 градусів вище нуля.

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Метеорологи повідомляють, що четвер в більшості областей температура повітря коливатиметься від +18 до +25 градусів тепла.

Погода у Києві

У вівторок, 7 липня, на Київщині буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +19…+24 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

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Погода у Львові

У вівторок, 7 липня, на Львівщині та у самому Львові буде хмарно із проясненнями. Якщо вночі опади пройдуть лише місцями, то вдень короткочасні дощі з грозами накриють усю територію регіону. Через грози та пориви південно-західного вітру до 15–20 метрів за секунду в регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Попередженя про небезпечні гідрометеорологічні явиа 7 липня / © Укргідрометцентр

Нічна температура в області становитиме +10…+15 градусів, а денна підніметься до +19…+24 градусів. У Львові прогнозують від +12 до +14 градусів уночі та близько +21…+23 градусів удень.

Попри дощову погоду, на всій території області та в місті, окрім гірських районів, оголошено найвищий, 5-й клас пожежної небезпеки. Жителів попереджають, що будь-яке відкрите джерело вогню може миттєво спровокувати масштабну пожежу в екосистемі.

Метеорологи попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 7 липня на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

У вівторок, 7 липня, в Одесі та по всій області очікується мінлива хмарність. Ніч мине переважно без істотних опадів, а от удень регіон та узбережжя накриє короткочасний дощ із грозою. Через денні грози синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого (жовтого) рівня небезпечності як по місту, так і в межах усієї області.

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Синоптики попереджають про грози на Одещині 7 липня / © Укргідрометцентр

Вітер уночі буде слабким і мінятиме напрямок, а вдень розвернеться на південний і посилиться до 9–14 метрів за секунду. На дорогах області збережеться добра видимість, а на морі очікується лише легке хвилювання при абсолютно безпечному рівні води.

Повітря вночі прогріється до +15…+20 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть спекотні +27…+32 градуси. У самій Одесі нічна температура становитиме близько +18…+20 градусів, денна — до +27…+29 градусів. Морська вода біля узбережжя залишається комфортною — в межах +21…+22 градусів.

Погода у Харкові

На Харківщині 7 липня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень істотних опадів не передбачається.

Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

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У самому Харкові температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25 до +27 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 7 липня буде малохмарно й без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +11 до +16 градусів тепла;

вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

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вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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