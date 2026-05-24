Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де різко зміниться погода

Новий робочий тиждень, 25 травня в Україні розпочнеться з комфортної температури, проте погоду диктуватиме холодний атмосферний фронт.

Про це розповіла відома українська синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра вночі буде прохолодна погода, +11+17 градусів. А протягом дня понеділка очікується +21+25 градусів, у південній частині +24+28 градусів.

Вітер буде з півночі, північного заходу, помірний і часом навіть рвучкий, попереджає синоптикиня.

Де будуть дощі у понеділок

За словами Діденко, протягом доби 25 травня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Тому невеликі дощі ймовірні вночі та вранці у понеділок на заході та півночі. Вдень та ввечері в понеділок дощі змістяться і прогнозуються у центральних областях, на сході та півдні України.

У понеділок вдень у західних та північних областях вже переважатиме суха сонячна погода.

Погода у Києві

Діденко попереджає, що у Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий невеликий дощ. Вдень 25 травня опадів у столиці не очікується. Вітер північний, північно-західний, поривчастий.

Температура повітря в Києві у понеділок становитиме +23, +24 градуси.

Прогноз погоди на кінець тижня

Синоптикиня попередила, що з четверга, 28 травня, в більшості областей України стане холодніше. Вдень очікується +15+18 градусів, на півдні на кілька градусів тепліше.

