Атмосферний фронт несе в Україну дощі та мокрий сніг: детальний прогноз погоди на 11 листопада

Сніг восени / © unsplash.com

Реклама

В Україні 11 листопада очікується хмарна погода із дощами та мокрим снігом.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 11 листопада Україну перетинатиме атмосферний фронт. Він принесе дощі та мокрий сніг, які поступово просуватимуться країною: вночі опади накриють західні регіони, а впродовж дня охоплять решту території. Вдень у середу на заході та півночі дощі почнуть стихати.

Реклама

Температура вдень переважно триматиметься в межах +2…+7 градусів тепла, тоді як на півдні повітря прогріється до +10…+14 градусів. Водночас уже в п’ятницю синоптикиня прогнозує суттєве потепління: у більшості областей стане від десяти до +15 градусів тепла, на півдні — до дев’ятнадцяти, а прохолодніше буде лише на заході.

Реклама

Своєю чергою керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає про зміну погоди: 11 та 12 листопада пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом, а рвучкий вітер додаватиме прохолоди. Вночі очікується +2…+4 градуси тепла, а вдень +6…+8 градусів тепла.

За його словами наприкінці тижня до регіону прийде короткочасне потепління. На Черкащині повітря прогріється до +14, а на півдні країни температура підніметься аж до +20…+22 тепла.

«Це короткочасно, бо наступні холодні атмосферні фронти змінять теплі тренди. Але то буде потім, поки що налаштовуємось на відносно теплу і вологу осінню погоду», — повідомляє Постригань.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 11 листопада синоптичну ситуацію в Україні визначатиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи.

Реклама

«Він зумовить у більшості областей нестійку щедру на дощі погоду. Тиск спочатку інтенсивно падатиме, а вдень на Правобережжі за фронтом почне слабко зростати», — йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, загалом очікується хмарна погода. Вночі в Україні, крім сходу, вдень на Лівобережжі пройдуть дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом). На решті території опадів не передбачається.

Вітер буде південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, у західних та східних областях вночі місцями очікується від -1 до -3 градусів морозу, у південній частині країни вдень буде від +8 до +13 градусів тепла.

Погода в Україні 11 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 11 листопада.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів