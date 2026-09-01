Гроза, туман та дощі: синоптики назвали регіони, у яких буде найнебезпечніше 2 вересня

Синоптики розповіли, коли в Україні стане прохолодніше / © ТСН

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В Україні 2 вересня очікується помірно тепла та переважно суха погода з комфортною температурою, і лише в окремих регіонах можливі короткочасні дощі.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні 2 вересня

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у період 2-4 вересня атлантичне вологе повітря та помірно тепла повітряна маса підтримуватимуть комфортний температурний режим: вночі слід очікувати від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла.

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«Водночас, істотних опадів не очікується, тому в екосистемах області й надалі переважатиме надзвичайний, 5 клас пожежної небезпеки», — зауважив синоптик.

Водночас Постригань попереджає, що у перші вихідні вересня активізується балканська фронтальна система, яка може принести більш інтенсивні дощі, грози та відчутніше зниження температури.

«Однак, говорити про справжній прихід осені поки зарано», — наголосив метеоролог.

У середу, 2 вересня на Прикарпатті, в більшості центральних, вночі й північних областей холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ, повідомляють в Українському гідрометцентрі. За прогнозом синоптиків, на решті території країни погоду без опадів визначатиме поле високого тиску.

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«Західний вітер нестиме прохолодне повітря, вплив якого дужче відчуватиметься вночі, вдень розраховуємо на помірне тепло, відчутно тепліше на Закарпатті та в південно-східній частині», — йдеться у повідомленні.

Загалом по країні буде мінлива хмарність, вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +15 градусів тепла, в Карпатах вночі буде від +5 до +10 градусів тепла.

Вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла, на Закарпатті та в південно-східній частині повітря прогріється до +31, в Карпатах вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +22 градусів вище нуля.

Погода в Україні 2 вересня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи застерігають, що 2 вересня в східних, північних, центральних (крім Вінницької), південних (крім Одеської), Хмельницькій та Харківській областях зберігтиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Синоптики попереджать про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 2 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 2 вересня буде хмарно й з проясненнями, повідомляють синоптики. Вночі пройдуть короткочасні дощі, вдень без опадів.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень — від +22 до +27 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень слід очікувати від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львівській області та місті Львові 2 вересня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та ввечері вплив висотної улоговини, повідомляють метеорологи.

Загалом у регіоні буде хмарно й з проясненнями, без опадів, лише ввечері місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21… +23 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 2 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, місцями очікується до +9 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +30 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають: на автошляхах області вночі та вранці місцями буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься в межах від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла.

Температура морської води буде від +21 до +22 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 2 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики істотних опадів не передбачають. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

В Харкові, температура повітря вночі становитиме від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 2 вересня буде хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, проте вдень у місті Дніпро та місцями по області пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +10 до +15 градусів тепла;

вдень від +26 до +31 градуса тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +13 до +15 градусів тепла;

вдень від +27 до +29 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у перший тиждень вересня.

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