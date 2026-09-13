До України прийшли грози та похолодання: які регіони накриє негода

Погода зіпсується / © unsplash.com

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Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині областей пройдуть дощі, місцями можливі грози, водночас на південному сході температура повітря підніметься до +30°.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

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За прогнозом синоптиків, опади охоплять значну частину півдня та центру України, а також Сумську і Харківську області.

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У Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях очікуються значні дощі. Подекуди можливі грози.

У західних областях також можливий невеликий дощ. Водночас у північних областях та на південному сході країни істотних опадів не прогнозують.

Нічні показники температури:

у західних, північних та Вінницькій областях стовпчики термометрів опуститься до +7…+12°

на решті території ніч буде значно теплішою — +13…+18°

Температура повітря вдень

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у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях повітря прогріється до +16…+21°

у центрально-східних регіонах очікується від +22° до +27°

Найспекотніше буде на південному сході країни, де температура підніметься до позначки +30°

Погода в Києві та області

За прогнозами синоптиків, ніч та день минуть без дощів. Вітер буде північно-східного напрямку, помірний, зі швидкістю 5–10 м/с. У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 11° тепла, а вдень повітря прогріється до осінніх 16°.

У Києві нічна температура становитиме 12° тепла, а вдень триматиметься на позначці близько 17°.

Раніше синоптики повідомили, що атмосферний фронт принесе до України відчутне похолодання і дощі, однак на півдні та сході все ще утримається спека.

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