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До України прийшли грози та похолодання: які регіони накриє негода
Погода в різних частинах України буде контрастною: на заході та півночі буде прохолодніше, тоді як південний схід збереже літнє тепло.
Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині областей пройдуть дощі, місцями можливі грози, водночас на південному сході температура повітря підніметься до +30°.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
За прогнозом синоптиків, опади охоплять значну частину півдня та центру України, а також Сумську і Харківську області.
У Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях очікуються значні дощі. Подекуди можливі грози.
У західних областях також можливий невеликий дощ. Водночас у північних областях та на південному сході країни істотних опадів не прогнозують.
Нічні показники температури:
у західних, північних та Вінницькій областях стовпчики термометрів опуститься до +7…+12°
на решті території ніч буде значно теплішою — +13…+18°
Температура повітря вдень
у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях повітря прогріється до +16…+21°
у центрально-східних регіонах очікується від +22° до +27°
Найспекотніше буде на південному сході країни, де температура підніметься до позначки +30°
Погода в Києві та області
За прогнозами синоптиків, ніч та день минуть без дощів. Вітер буде північно-східного напрямку, помірний, зі швидкістю 5–10 м/с. У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 11° тепла, а вдень повітря прогріється до осінніх 16°.
У Києві нічна температура становитиме 12° тепла, а вдень триматиметься на позначці близько 17°.
Раніше синоптики повідомили, що атмосферний фронт принесе до України відчутне похолодання і дощі, однак на півдні та сході все ще утримається спека.