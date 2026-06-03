Синоптики попереджають про похолодання в Україні / © Pexels

Реклама

У середу, 3 червня, атмосферний фронт принесе до України відчутне похолодання, шквалистий вітер та рясні грозові дощі з градом, які охоплять більшість областей, окрім східних регіонів.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у середу у північних, центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +20 градусів тепла.

Тепліше буде на заході України, у східній частині та на більшій частині півдня — там очікується від +22 до +26 градусів вище нуля.

Реклама

«Вітер повіватиме з південного сходу. Уважно — на півночі України, у центрі та на півдні завтра можливі сильні пориви, будьте обережні», — зауважує Діденко.

За словами синоптикиня короткочасні дощі 3 червня пройдуть практично повсюди, виняток — у східних областях переважатиме суха повітряна маса.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 3 червня до Черкащини наблизиться атмосферний фронт з південного заходу. Очікуються короткочасні дощі із грозами, місцями ймовірні град та шквали 17-22 м/с.

Також синоптик наголошує, що у другій половині тижня, атмосфера залишиться нестійкою.

Реклама

«Черкащина опиниться під взаємним впливом блокуючого антициклону зі сходу та масштабної циклонічної депресії з Європи. До нас безперешкодно надходитиме тепле та вологе повітря з Балкан, яке активно підживлюватиме розвиток конвекції. А ми вже згадували, що конвективні явища — це процеси, під час яких тепле повітря стрімко підіймається вгору, формуючи купчасто-дощові хмари, які часто супроводжуються зливами та грозами», — пояснив Постригань.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 3 червня в країні переважатиме помірне тепло, а синоптичну ситуацію визначатиме атмосферний фронт, який принесе більше хмар та опади на Правобережжя, тоді як на решті території збережеться суха погода. Загалом очікується мінлива хмарність із проясненнями.

Мешканцям правобережних областей слід готуватися до помірних дощів, причому в нічні години у Вінницькому, Кіровоградському та Одеському регіонах подекуди пройдуть сильні зливи. В інших частинах країни опадів не передбачається, лише на Закарпатті та в Прикарпатті вночі та вранці місцями опуститься туман.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градусу тепла. На Закарпатті і крайньому півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до позначки +25.

Реклама

Погода в Україні 3 червня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо минула зима в Україні стала найхолоднішою за останні 15 років, тож ТСН.ua вирішив з’ясувати, чи справді варто очікувати аномально спекотного літа.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів