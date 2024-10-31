Аудит заброньованих: як саме перевірятимуть та чи зміниться їхня кількість після

Сім ознак підприємства, що вважають критичним для України.

Згідно зі змінами в базовій постанові № 76 від 2023 року про бронювання, до 15 листопада необхідно здійснити аудит заброньованих військовозобов'язаних. Також на паузу поставили електронне бронювання в "Дії".

Про це йдеться в матеріалі LB.ua.

За два місяці — понад мільйон заброньованих: причини рекордного стрибка

Впродовж 2022-2023 років в Україні було близько 540 тисяч заброньованих, а за серпень-вересень 2024 року їх стало понад мільйон. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Першою причиною такого стрибка кількості заброньованих називають запуск влітку 2024 року додаткової електронної опції через "Дію".

"Коли керівники підприємств й установ часто банально продавали бронювання, а особи, які отримували повістки від ТЦК, за 20 хвилин опинялися у списку заброньованих. Другою — обласні військові адміністрації наплодили заброньованих підприємств й установ за "різними підходами" відповідності критичності", — йдеться у роз'ясненні.

Перелік ознак критично важливих підприємств і установ

До числа критичних для України підприємств відносяться наступні:

установи, де загальна сума сплачених податків і зборів протягом попереднього року перевищує еквівалент 1,5 млн євро (близько 59,34 млн грн);

обсяг надходжень валюти, крім кредитів і позик, яких за попередній рік перевищує 32 млн євро;

підприємство є в переліку держкомпаній, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки;

підприємство має важливе значення для економіки чи задоволення потреб територіальної громади (відповідні критерії встановлюють галузеві міністерства або органи місцевого самоврядування);

не має боргів зі сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати на підприємстві перевищує середню зарплату в регіоні за четвертий квартал 2021 року;

підприємство є резидентом "Дії.Сіті".

Що змінилося у правилах бронювання

Головні зміни до постанови в червні 2024 року стосувалися вже 100 % (а не базових 50 % у постанові) працівників підприємств, що будують фортифікаційні споруди, працівників підприємств ОПК, електроенергетики, ядерної, вугільної, нафтової промисловості.

Повернули також бронювання для поліцейських і працівників ДСНС — 50 % усіх працівників і ще 40 % "у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ".

Додатково внесли зміни й надали можливість отримати відстрочку операторам протимінної діяльності. У серпні Кабмін підтримав новації до постанови, які дозволили великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

25 жовтня уряд прийняв додаткове протокольне рішення, де запевнив, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити його на аналогічний термін. Водночас аудит підприємств, які отримали його за останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада.

"За результатами перевірок відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки", — йдеться в протокольному рішенні.

У застосунку "Дія" закрили послугу бронювання

У сервісі "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації. До цього терміну триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних.

Менш ніж за місяць — із 17 липня по 5 серпня — бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників підприємств.

Також ТСН.ua писало про те, що в Україні внесли зміни до правил бронювання працівників. Це передбачає паузу у бронюванні, можливість оформлення бронювання онлайн та підготовку ініціатив щодо економічного бронювання

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