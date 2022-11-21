Ауфідерзейн Німеччина: росіянку, яка чіплялася до біженців з України у Берліні, випровадили з країни (відео)

Росіянку, яка прискіпувалася до українців. пропагуючи "рускій мір", посадили в літак і випровадили з Німеччини.

Росіянці Юлії Прохоровій, яка оскандалилася у Німеччині через те, що прискіпувалася до біженців з України, вказали на дверії. Її під наглядом поліції посадили в літак з Німеччини до Стамбула.

Про це повідомляють в Мережі.

"Пригадуєте росіянку, яка в Німеччині чіплялася до українок? З'явилося відео, де її в аеропорту Берліні у супроводі поліцейських посадили на рейс Берлін-Стамбул. Вона перебувала в Німеччині нелегально, а, за повідомленнями ЗМІ, працювала повією. Її фото публікувалися на сайті інтимпослуг із позначкою "верифіковані". Ну то що Юль, чий Херсон?", - написали автори публікації.

Прохорова регулярно записувала та публікувала відео зі своїми провокаціями. Вона вмикала "Калинку" і танцювала перед українцями, підтиралася на камеру постановами німецької поліції та бігала за українськими дівчатами, викрикуючи "Росія переможе. Чий Херсон? Н**уй вашу Україну". Пізніше вона закликала росіян у ЄС витрачати якогомога більше електрики.

14 листопада поліцейські провели обшук в орендованій квартирі росіянки у місті Ландсхут (Нижня Баварія) вилучили смартфони та ноутбук. Крім цього з'ясувалося, що Прохорова перебувала у Німеччині нелегально.

Нагадаємо, що в Дрездені в Німеччині "відзначилася" росіянка. Вона закликала Путіна кинути ракету на міську площу, де зібрався натовп людей, які виступили проти війни в Україні.

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