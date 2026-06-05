Аукціон №74 «Українське колекційне мистецтво»

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Добірка аукціону поєднує живопис, графіку, скульптуру та декоративне мистецтво, акцентуючи не лише художню, а й колекційну цінність творів. Значна частина робіт має виставкову та публікаційну історію, а окремі твори є рідкісними прикладами ранніх або маловідомих періодів творчості митців.

Закарпатська художня школа на поточному аукціоні представлена роботами Адальберта Ерделі, Андрія Коцки та Ференца Семана — художників, які сформували унікальну колористичну традицію закарпатського живопису. Львівське мистецьке середовище розкривають твори Романа та Маргіт Сельських, Генрієтти Левицької, пов’язані з модерністськими пошуками та неофіційною культурою другої половини ХХ століття.

До добірки також увійшли твори Миколи Глущенко, Олексія Шовкуненко, Тетяни Яблонської, Віктора Малинки, Тетяни Голембієвської — митців, чия творчість формувала інтелектуальний та пластичний ландшафт українського мистецтва 1960–1980-х років.

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Повноти добірці додають твори класиків кінця ХІХ — першої половини ХХ століття, що репрезентують ранній модернізм в українському мистецтві, а також роботи авторів, що формували український художній процес у контексті європейських мистецьких тенденцій. Серед них — роботи Йосипа Крачковського, Олександра Гауша, Давида Бурлюка, Мане-Каца, Василя Хмелюка.

Важливим корпусом добірки стали й роботи митців «неофіційного мистецтва»: Ігоря Григор’єва, Віктора Зарецького, Генрієтти Левицької, Анатолія Лимарєва, Маргіт Сельської, а також митців 1990-х років, покоління трансавангарду та актуального мистецтва незалежної України: Серафима Чаркіна, Петра Лебединця, Володимира Макаренко, Едуарда Приходько, Людмили Мєшкової, Віталія Буйгашева, Олега Голосія, Влади Ралко, Романа Мініна.

Серед топ-лотів аукціону — «Біля церкви» 1930-х років Адальберта Ерделі, «Портрет» 1960-х років Маргіт Сельської, «Пляж. Уютне. Крим» (1961) Романа Сельського, «Вечір в Паланзі» (1973-1975) Ігоря Григор`єва, «Квіти» (1974) Миколи Глущенко, «Вогні шосе» (1990) Віктора Зарецького, «Мавпочка красовиця ловіла веребеіки одного из ловіла...» (1991) Марії Примаченко, «Водограй» (1992) Ференца Семана, «Вечірнє світло» (1993) Влади Ралко, «А ніч була світла» (2002) Івана Марчука.

Передаукціонна виставка триватиме з 4 до 17 червня 2026 року у просторі аукціонного дому Goldens, а також — до ознайомлення — онлайн на сайті www.gs-art.com. З питань реєстрації та участі в аукціоні звертайтесь за тел.: +38 050 462 95 32 або зареєструйтесь на сайті щоб мати можливість робити онлайн ставки самостійно.

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Фінал торгів розпочнеться почерговим закриттям лотів - 17 червня (середа) о 19:00 онлайн на сайті www.gs-art.com.

Графік роботи виставки та онлайн-аукціону:

04 – 17 червня 2026

12:00 - 19:00

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Без вихідних.

Вхід на виставку безкоштовний.

Адреса: Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4

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Аукціонний дім GOLDENS

+38 050 462 95 32

contact@gs-art.com

www.gs-art.com

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