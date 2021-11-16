Аваков розповів, що просив нардепів голосувати за своє звільнення: "Це було дуже смішно"

Аваков розповів, що просив нардепів голосувати за своє звільнення: "Це було дуже смішно"

Посаду міністра внутрішніх справ Аваков обіймав понад 7 років.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що домовлявся із народними депутатами, аби ті проголосували за його відставку. Напередодні від дзвонив керівникам груп нардепів і просив голосувати за своє звільнення.

Про це Аваков розповів у інтервʼю УП.

"Говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно", — розповів ексміністр.

Колишній очільник МВС додав, що тоді багато нардепів не хотіли підтримувати його звільнення.

Рішення про відставку він ухвалив ще 4 липня. Про конкретні причини Аваков мовчить. Лише натякнув, що була потреба "переступати якісь кордони, які для мене неприйнятні".

"Коли побачив, що в президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілої низки речей. Коли кількість посіпак і негідників, які у вушка вкладають різні речі, перевалило за грань, і у президента не вистачило, можливо, бажання цьому опонувати, – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися. Прийшов до президента, ми дуже по-дорослому поговорили і домовились, що я йду", – поділився Арсен Аваков.

Володимир Зеленський запропонував ексміністру кілька інших посад, проте Аваков не погодився — вирішив відпочити. За його словами, жодних домовленостей з владою про те, що в міністерстві не будуть звільняти наближених до Авакова людей не було.

"І я не хочу йти в цю систему виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, очевидно, в Офісі президента такого палкого бажання не виникло", – додав він.

Арен Аваков подав у відставку 13 липня. А вже 15 липня 291 голосом "за" Верховна Рада підтримала його звільнення. На посаді міністра внутрішніх справ він пропрацював понад 7 років і був єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. На заміну Авакову прийшов Денис Монастирський - голова парламентського комітету з правоохоронної діяльності.

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