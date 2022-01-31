Авансом отримали понад 1 млн гривень: у МВС розповіли, скільки мали сплатити учасникам запланованих заворушень у Києві

Авансом отримали понад 1 млн гривень: у МВС розповіли, скільки мали сплатити учасникам запланованих заворушень у Києві

Окремо організатори виділили кошти на штрафи за адмінпротоколами, адже передбачалося, що учасників заворушень затримуватимуть.

Поліція затримала групу людей, які планували масові заворушення в центрі Києва. До цього були залучені близько п'яти тисяч осіб. Їм обіцяли від 800 до 2 500 доларів, залежно від "видів робіт".

Про це повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу.

За його словами, учасникам "протесту" поставили чіткі завдання, зокрема, "створити картинку, розкачати ситуацію та розіграти спектакль".

За це учасники мали отримати немаленькі гроші. Окремо організатори виділили кошти на штрафи за адміністративними протоколами, адже передбачалося, що учасників заворушень затримуватимуть.

"Масовка - від 800 грн на людину, "тітушки" - 12 00 грн, більш радикальні акції (підпалювання шин) - 2 500 доларів. Додатково виділили "касу" на штраф. Бо правоохоронці будуть затримувати і будуть адмінпротоколи", - розповів він.

Клименко зазначив, що авансом учасники групи організаторів отримали більше 1 млн гривень.

"Ми наразі визначаємо шляхи надходження цих грошей", - повідомив він.

За словами очільника Нацполіції, у заворушеннях мали взяти участь близько п'яти тисяч осіб. Серед них за планом мало бути 1,5 тис. так званих "тітушок", які повинні були влаштувати сутички з поліцейськими.

Готували до протестів і псевдомедиків. Вони б розповідали про травмування людей. Планувалося, що заворушення будуть транслювати на різних телеканалах.

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