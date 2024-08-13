"Авантюра, що може обернутися катастрофою": NYT про наслідки для України від операції на Курщині

У NYT проаналізували, що виграє Україна від операції на Курщині і чим ризикує.

Операція в Курській області – спроба хоч якось шокувати Росію.

Про це йдеться у статті The New York Times.

"Це спроба хоч якось шокувати Росію. Це може дати Україні перемогу або принаймні змусити їх почуватися добре на кілька днів. Чи змінює це більший розрахунок на полі бою? Це ще належить побачити", – сказав автору статті його колега Ерік Шмітт, який відповідає за тему національної безпеки США.

Потенційний плюс для України

Що виграє Україна від свого останнього наступу? У статті вказали на кілька можливостей:

Україна хоче відтягнути російські війська з Донеччини, Запоріжжя і Харківщини, а також уникнути російського наступу на Суми.

Підняття морального духу українців.

"Моральний дух вдома впав. Останнього великого успіху в контрнаступі Україна досягла восени 2022 року, коли її військові повернули собі північно-східний район Харкова. Тим часом солдати продовжують гинути, а мирне населення зазнає регулярних бомбардувань. Росія захопила шматки землі на сході та північному сході України. Економіка залишається слабкою. Великий удар міг би допомогти відновити внутрішню довіру до військових зусиль", – пише NYT.

Україна хоче отримати підтримку за кордоном. Перемога на полі бою проти Росії, навіть якщо вона не є стратегічно важливою, може повернути прихильників.

Україна хоче переконати Вашингтон, що вона може завдати удару всередині Росії.

"Американські чиновники заборонили Україні використовувати зброю, вироблену в США, для ударів занадто глибоко по території Росії. Вони стурбовані тим, що така атака може змусити Росію діяти більш необачно. Але якщо поточне вторгнення не призведе до ескалації, американські чиновники можуть дозволити майбутні українські залпи далі через кордон", – зазначають у виданні.

Чи спрацює щось із цього?

Деякі аналітики налаштовані скептично. Російська армія значно перевершує українську. У Москви все ще є резерви строковиків, які вона не використовувала у війні, тож їй може не знадобитися перекидати війська від стратегічних місць для зміцнення своїх кордонів. І цільова аудиторія цього нового кроку — в Україні та за кордоном — може не бачити великої користі, якщо це не допоможе Україні відвоювати її територію.

Планування наперед

На думку автора статті, Україна також може сподіватися використати території на Курщині як розмінну монету в мирних переговорах з РФ в обмін на свої території.

Для цього Україна мала б фактично зберегти те, що їй потрібно. З огляду на те, наскільки перевантаженими є військові сили України, це може бути неможливим. І якби Україна зазнала великих втрат, намагаючись утримати чужу територію, вторгнення було б катастрофою.

"Це величезна авантюра з боку українців", — сказав Ерік Шмітт.

Раніше в МЗС України назвали мету операції в Курській області.

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