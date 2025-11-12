На Кіровоградщині сталася аварія на шахті / Фото: ілюстративне / © Associated Press

Реклама

На шахті «Інгульська» ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) сталася надзвичайна ситуація. 11 листопада в підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші, внаслідок чого затоплено два горизонти шахти.

Про це повідомило Міністерство енергетики України вдень 12 листопада, а також Кіровоградська обласна державна адміністрація.

На момент аварії на дільниці перебувало четверо працівників підрядної організації ПП «Світекс». Двом із них вдалося самостійно піднятися на поверхню, доля ще двох шахтарів станом на 14:00 12 листопада залишається невідомою.

Реклама

До ліквідації наслідків події залучені аварійно-рятувальні підрозділи ДСНС і персонал шахти. Рятувальники проводять відкачування води та постійно контролюють повітря на вміст газу.

За словами директора шахти Євгена Хворостовського, зниклі під землею чоловіки — працівники підрядної компанії з Кривого Рогу.

Для з’ясування причин надзвичайної події буде створено спеціальну комісію відповідно до вимог трудового законодавства.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у Кременчуці стався витік аміаку. Тоді двох людей ушпиталили. На міському м’ясокомбінаті сталася аварія з викидом аміаку, внаслідок чого постраждало двоє працівників, їх доправили до лікарні з діагнозом «отруєння парами аміаку», вони у стані середньої тяжкості.