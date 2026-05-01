Аварія за участі потяга Київ-Ужгород: зросла кількість загиблих

Аварія потяга Київ-Ужгород. / © Поліція Львівської області

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Львівській області сьогодні зранку, 1 травня, потяг сполученням Київ-Ужгород зіткнувся з автовозом. Кількість загиблих зросла.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Водій автокрана, який виїхав на переїзд на Львівщині, помер дорогою до лікарні. Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя», — повідомили у компанії.

Реклама

Зауважимо, раніше стало відомо, що за кермом вантажного автомобіля «КрАЗ» перебував 64-річний житель Дрогобича.

Що відомо про жертв аварії на залізниці

Під час зіткнення загинув 51-річний машиніст потяга. Він був ветераном — повернувся з фронту та працював на залізниці.

Помічник машиніста отримав травми: має низку переломів. Керівник Львівського регіонального центру філії «Локомотивна компанія» АТ «Укрзалізниця» Володимир Кіт розповів «Суспільному», що його шпиталізували до Стрийської районної лікарні.

За даними «УЗ», на момент аварії у потязі сполученням Київ-Ужгород перебували близько 400 пасажирів. Вони залишилися неушкодженими.

Реклама

Аварія сталася поблизу міста Стрий на Львівщині. Попередньо встановлено, що автокран виїхав на залізничний переїзд, де зіткнувся із потягом.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський наголосив, що водій автокрана виїхав на залізничний переїзд, незважаючи на те, що працювала сигналізація.

Дата публікації 07:28, 01.05.26

Новини партнерів