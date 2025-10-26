ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

Аварія за участю автобуса ТЦК — стали відомі перші подробиці інциденту на Кіровоградщині

За попередніми даними, водій виїхав на червоне світло. Госпіталізовано трьох людей, серед них — дитина.

Автор публікації
Кирило Шостак
ДТП

ДТП / © iStock

У Кіровоградській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського рейсового автобуса та автобуса з військовими.

Подробиці інциденту повідомили в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Миколаївській області, передає УНН.

Аварія сталася 25 жовтня близько 12:45 у селі Підгайці Кропивницького району. Як з’ясувалося, військовий автобус, який належить одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), зіткнувся з пасажирським автобусом на перехресті.

За попередньою інформацією, водій військового транспорту виїхав на червоне світло світлофора, що й призвело до зіткнення.

Внаслідок ДТП кілька пасажирів рейсового автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості.
До лікарні госпіталізували водія цивільного автобуса та двох пасажирів, серед яких — малолітня дитина.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини.

Раніше повідомлялось, що на Волині внаслідок ДТП травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК.

