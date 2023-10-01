Аварія на нафтопроводі на Прикарпатті: річка забруднена у декілька десятків разів

Після аварії на нафтопроводі у річці Стримба, що в Івано-Франківській області, концентрації нафропродуктів перевищує норму у 26 разів.

Про інформує Дністровське басейнове управління водних ресурсів.

"Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води рівна 7,7 мг/дм3, що у 25,7 раза вище гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм", - йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу.

"Моніторинг водних обʼєктів, що знаходяться у зоні кризової ситуації, буде продовжено до досягнення нормативних значень показників якості вод", - підсумували в Дністровському БУВР.

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, в селі Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині стався порив нафтопроводу. Через аварію постраждало 6 осіб, з них - 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні.

Читайте також: