"Аварія" на Південноукраїнській АЕС: Галущенко заперечив зупинку енергоблока

На думку міністра компетентні органи мають з'ясувати, навіщо деякі експерти "вносять в наш медіапростір російські наративи".

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував інформацію про вихід з ладу трансформаторів на Південноукраїнські АЕС, що спричинило зупинку одного з енергоблоків.

Про це він повідомив у п'ятницю, 19 липня, під час засідання Верховної Ради України.

"Ви знаєте, насправді вчора Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк. І найцікавіше, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", – сказав міністр.

За його словами, коли Міненерго повідомляє про якісь проблеми в енергосистемі, спікери ніколи не називають конкретний об'єкт.

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"Ми ніколи не вказуємо конкретну станцію чи підстанцію, ми даємо більш загально. На російському каналі з'явилася ця комунікація про Південноукраїнську станцію. Потім завдяки, я не знаю, я не хочу коментувати цих експертів, воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", – зазначив Галущенко.

Він додав, що це питання необхідно переадресувати компетентним органам, які мають з'ясувати, навіщо деякі експерти "вносять в наш медіапростір російські наративи".

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація про аварію силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС, яка спричинила відключення атомних енергоблоків. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про поширення ворожого ІПСО.

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