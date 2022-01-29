Аварія під захистом мундира: як завершилися резонансні ДТП за участю поліцейських

Під час ухвалення вироків правоохоронцям, які скоїли навіть смертельні аварії, суд нерідко враховує їхні позитивні характеристики з місця служби.

Дорожньо-транспортні пригоди, винуватцями яких стають працівники поліції, завжди привертають особливу увагу суспільства. Найчастіше резонанс виникає через припущення, що правоохоронці зможуть уникнути покарання, оскільки їм у цьому, буцімто, допоможуть колеги, рятуючи “честь мундира”. Хвиля обурення також здіймається через те, що люди, професія яких зобов’язує стежити за дотриманням правопорядку, самі ж допускають порушення правил дорожнього руху, сподіваючись, що їм це зійде з рук.

Аварії з поліцейськими трапляються як під час несення служби, коли вони розбивають службові машини в запалі гонитви за правопорушником, так і в неробочий час - на їхніх власних авто та не завжди у тверезому стані.

ТСН.ua зібрав добірку резонансних ДТП за участю поліцейських та дізнався про вироки, які були винесені у цих справах.

Смертельний таран під час гонитви

Удосвіта 13 вересня 2016 року у центрі Києва, на перехресті вулиць Льва Толстого та Саксаганського, поліцейське авто Toyota Prius у погоні за начебто порушником правил дорожнього руху на швидкості майже 100 км/год промчало на червоний сигнал світлофора та врізалося в таксі Chevrolet Lacetti.

Як розповідали очевидці, автомобіль таксі рухався вулицею Саксаганського на зелене світло, а в той же час вулицею Льва Толстого мчав поліцейський патруль з увімкненими проблисковими маячками, але без звукового сигналу. Поліцейське авто буквально протаранило таксі, після зіткнення обидві автівки викинуло на тротуар.

Еспресо.TV

Удар припав на праві передні дверцята “Шевроле” — саме туди, де перебував пасажир. Менш, ніж через тиждень від отриманих травм 40-річний чоловік помер у лікарні. Госпіталізувати довелося також водія таксі та обох патрульних поліцейських із травмами різного ступеня тяжкості.

Згодом капралу поліції, який перебував за кермом службової “Тойоти”, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та обрано йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Поліцейський свою вину в ДТП заперечував. На суді він пояснював, що під час патрулювання, на яке разом із напарницею заступив напередодні увечері, зауважив, як вулицею Льва Толстого повз них на великій швидкості проїхав якийсь автомобіль. Припустивши, що водій цього авта грубо порушує ПДР, патруль вирішив розпочати переслідування і, увімкнувши проблискові маячки на службовому авто, помчав навздогін.

Як засвідчили записи камер відеоспостереження та проведена експертиза, до перехрестя поліцейська “Тойота” наблизилася на швидкості 77-96 км/год.

Поліцейський запевняв, що він сумлінно виконував свої службові обов’язки і проїзд на заборонний сигнал світлофора був для нього дозволений, адже він завчасно увімкнув маячки. Ба більше, підсудний звинуватив водія таксі в тому, що той перебував під дією наркотичних препаратів, і тому не відреагував на появу поліцейської машини на перехресті та не зупинився, щоб її пропустити.

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Однак, експертиза не виявила у таксиста слідів вживання алкоголю чи наркотиків. Слідство також дійшло висновку, що підстав для гонитви за “порушником”, створюючи аварійну ситуацію на перехресті, у поліцейських не було.

У березні 2020 року вироком Шевченківського районного суду поліцейського було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України та призначено йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та позбавлено його права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Але ув’язнення винуватець смертельної ДТП все-таки уникнув — тим же рішенням суду до вже колишнього поліцейського було застосовано закон про амністію, оскільки злочин ним було вчинено з необережності, а на утриманні в нього у той час була малолітня дитина.

Додаткове покарання, призначене судом, залишилося чинним. Винуватця ДТП було позбавлено спеціального звання капрал поліції і заборонено працювати в правоохоронних органах терміном на 2 роки. Також із нього має бути стягнуто на користь матері загиблого пасажира таксі понад 60 тисяч гривень матеріальної та 500 тисяч гривень моральної шкоди.

“Євробляхою” убив жінку на зупинці

Ще одна резонансна ДТП за участю працівника поліції сталася у Львові вранці 30 грудня 2018 року.

Автомобіль BMW на литовській реєстрації, проїжджаючи вулицею Франка у центрі міста, виїхав за межі проїжджої частини та розтрощив зупинку громадського транспорту, де саме чекала на трамвай, сидячи на лавці, 25-річна мешканка Жидачівського району. Від отриманих травм молода жінка померла на місці. Водій же втік, покинувши свою розбиту “євробляху”.

facebook/Ігор Зінкевич

Наступного дня в пресслужбі Нацполіції повідомили про затримання винуватця смертельної аварії. Ним виявився інспектор патрульної поліції, який перебував у той час поза службою і повертався додому після вечірки з друзями разом зі своєю подругою.

Випадкові перехожі, які були свідками ДТП, говорили, що водій мав вигляд нетверезого. Чи було так насправді — невідомо. Оскільки водія затримали лише наступного дня після аварії, проводити медичну експертизу для встановлення стану алкогольного сп’яніння було уже недоцільно. Затриманого одразу взяли під варту і під час слідства утримували в СІЗО. Зі служби в патрульній поліції його звільнили, але дали на нього в суд нейтральну характеристику.

На суді обвинувачений виправдовувався тим, що вчинив ДТП через ранкові сутінки та погані погодні умови — мовляв, на слизькій від дощу бруківці він втратив керування автомобілем, і машина “вискочила” на тротуар. Також він запевняв, що не бачив жінку, яка була на зупинці, і не знав про її смерть.

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Враховуючи позитивні характеристики на колишнього поліцейського з місця проживання та роботи, його каяття, а також те, що він відшкодував компенсацію родичам загиблої жінки, Галицький районний суд міста Львова призначив йому найнижче покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої) — 3 роки позбавлення волі. 31 грудня 2021 року його термін покарання минув.

Колишнього поліцейського також позбавили водійських прав на три роки та зобов’язали сплатити майже 55 тисяч гривень за проведені судові експертизи. Зате відшкодовувати вартість зруйнованої зупинки винуватцю ДТП не довелося — суд не задовольнив цивільний позов про стягнення майже 200 тисяч гривень на користь компанії “БігБорд”, яка орендувала зупинку-павільйон на площі Франка.

До речі, у лютому 2018 року цей патрульний поліцейський уже був винуватцем однієї ДТП. Тоді на службовому автомобілі Toyota Prius він в’їхав у Chevrolet Aveo. Внаслідок цієї аварії ніхто не постраждав, тож поліцейського лише оштрафували на 340 грн.

Смерть під колесами патрульних

Під час патрулювання українських міст траплялися також резонансні випадки наїздів на пішоходів.

7 травня 2017 року у Запоріжжі під колесами поліцейської Toyota Prius загинула 30-річна жінка, мати трьох дітей. Сталося це у дворі багатоповерхівки в Заводському районі міста під час конфліктної ситуації, пов’язаної із затриманням підозрілого чоловіка.

Перехожий привернув увагу патрульних спершу тим, що показав їм середній палець, а потім — якимись металевими конструкціями у своєму наплічнику, походження яких він не міг пояснити. На чоловіка вдягли кайданки і “запакували” його на заднє сидіння патрульної машини, щоб доставити у відділок.

Несподівано за затриманого вирішили заступитися троє мешканців району — двоє чоловіків та жінка, які були свідками цього інциденту. Будучи напідпитку, вони намагалися заблокувати виїзд патрульного авто з двору і вимагали від поліцейських пояснити свої дії.

Патрульні увімкнули сирену та проблискові маячки та, рухаючись ривками вперед-назад, намагалися вибратися із оточення. Під час одного з таких маневрів поліцейське авто збило з ніг жінку, а потім проїхало по її голові переднім колесом.

скріншот з відео

Після наїзду поліцейські викликали на місце ДТП швидку допомогу і намагалися зупинити кров із розбитої голови жінки. Потерпілу госпіталізували, лікарі боролися за її життя десять діб, але зрештою вона померла.

У березні 2018 року Заводський районний суд міста Запоріжжя ухвалив вирок у цій справі, призначивши поліцейському 4 роки “умовного” позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік та без позбавлення права керувати транспортними засобами.

Таке поблажливе рішення було викликане, зокрема, тим, що за місцем реєстрації, роботи та громадськістю поліцейського характеризували суто з позитивної сторони. На його захист також виступив на суді чоловік загиблої, який був присутній під час того злощасного інциденту, і визнав, що своїми діями перешкоджав працівникам поліції і сам спровокував аварію.

4 листопада 2016 року на перехресті вулиць Шевченка та Січових стрільців у місті Дніпрі автомобіль патрульної поліції Toyota Prius скоїв наїзд на 78-річного чоловіка, який переходив дорогу.

З місця аварії потерпілого госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою. Через два тижні пенсіонер, який до того не скаржився на здоров’я і сам водив автомобіль, помер у лікарні.

Капралу поліції, який під час патрулювання був за кермом службового авта, оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті), невдовзі він написав заяву про звільнення з патрульної поліції.

Попри те, що син потерпілого, який отримав від обвинуваченого матеріальну компенсацію, звернувся до суду з проханням не призначати колишньому поліцейському суворе покарання, а також те, що його характеристики з місця роботи були позитивними, а сам він був єдиним годувальником в сім’ї, вирок першої інстанції передбачав реальне ув’язнення.

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Рішенням Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська у травні 2017 року експоліцейському призначили покарання у вигляді 4,5 року позбавлення волі і, допоки вирок набуде чинності, взяли під варту просто в залі суду. Також засудженого позбавили права керувати транспортними засобами строком на 3 роки

“На думку суду, на співробітників новоствореної патрульної поліції, яка в очах суспільства повинна була б бути взірцем поліції, покладається не менше відповідальності за вчинення дорожньо-транспортних пригод, ніж на простих громадян. Застосування закону про кримінальну відповідальність повинно бути однаковим, як для простого громадянина, так і для патрульного поліцейського”, - йшлося в обґрунтуванні вироку.

Але вже в серпні 2017 року Апеляційний суд Дніпропетровської області змінив вирок суду першої інстанції. Від відбуття основного покарання в ув’язнені засудженого звільнили, призначивши йому іспитовий термін 2 роки.

Смертоносне похмілля

Дорожньо-транспортні пригоди, які були скоєні поліцейськими поза службою так само опиняються в центрі уваги через ризики “відмазок” з боку їхніх колег-правоохоронців.

3 червня 2019 року у селі Лісному Хлібичині на Івано-Франківщині легкова автівка Mazda 6 виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з автомобілем Daewoo Nexia. Від страшного удару остання перетворилася на купу брухту, а подружжя місцевих мешканців, яке в ній перебувало, загинуло на місці аварії.

Як виявилося, за кермом Mazda 6 був 31-річний працівник сектору реагування патрульної поліції. Винуватець ДТП відбувся струсом мозку та переломом ноги.

Судовий процес тривав майже два роки. На суді обвинувачений визнав, що, перебуваючи поза службою, вчинив ДТП, але з місця аварії не втікав, намагався надати допомогу, а також відшкодував потерпілим майнову та моральну шкоду, виплативши загалом 20 тисяч євро.

Попри те, що у висновку судово-медичного експерта вказано, що в крові обвинуваченого виявлено етиловий спирт у кількості 1,32 проміле, перебування в стані алкогольного сп’яніння під час ДТП заперечував. Через відсутність у матеріалах справи доказів щодо ухвалення постанови прокурора про відбирання у нього біологічних зразків для аналізу суд визнав цю обтяжливу обставину недоведеною.

12 липня 2021 року Коломийський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) та призначив покарання нижче від найнижчої межі, вказаної у санкції статті, - 4 роки позбавлення волі. Окрім того, експоліцейський повинен виплатити родичам загиблих 520 тисяч гривень моральної шкоди.

29 квітня 2017 року на 256 кілометрі автодороги Київ – Харків, поблизу села Широке на Полтавщині зіткнулися три легкових автомобілі: ВАЗ-21093, ВАЗ-21099 та Lada Largus.

Того дня 28-річний водій “дев’ятки”, інспектор з ювенальної превенції Гадяцького відділу поліції, на швидкості близько 100 км/год не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з двома автомобілями. Внаслідок аварії загинув його пасажир, також працівник поліції, а сам винуватець аварії та ще один водій отримали травми.

Підозру експоліцейському оголосили лише через 3 роки — після того, як справа перейшла у підслідність ДБР. Раніше, взимку 2018 року, його звільнили з поліції.

На суді обвинувачений не зміг пояснити, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, та зізнався, що напередодні разом із загиблим вживав міцні алкогольні напої, спав мало, але на момент ДТП начебто, уже був тверезим.

Аналіз крові підсудного, який засвідчив вміст 1,1 проміле алкоголю, суд не взяв до уваги, оскільки дослідження було проведено до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

30 вересня 2021 року Великобагачанський районний суд визнав експравоохоронця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Однак до ув’язнення засуджений не потрапив — його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Також він повинен сплатити моральну та матеріальну шкоду постраждалим.

Довідка

Кримінальна відповідальність за скоєне ДТП для водія, якого визнали винуватим, передбачена ст. 286 КК України, яка визначає злочином порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо такі дії спричинили:

середньої тяжкості тілесне ушкодження потерпілому;

тяжке тілесне ушкодження потерпілому;

смерть потерпілого або кількох потерпілих.

Санкцією статті передбачено такі покарання за вчинення ДТП в рамках притягнення до кримінальної відповідальності:

у разі спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження - штраф в розмірі від 3 400 до 8 500 гривень (200 – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи на строк до 2 років, арешт від 1 до 6 місяців, обмеження волі на строк від 1 до 3 років (додатковим покаранням може бути призначено позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);

у разі спричинення тяжкого тілесного ушкодження або смерті потерпілому - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (додатковим покаранням може бути призначено позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);

у разі спричинення загибелі кількох осіб - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з обов’язковим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років.

Необхідно зазначити, що під час призначення покарання винуватцю ДТП істотне значення має думка потерпілого щодо його виду і розміру.

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