Аварія танкера "Делфі": з власника судна стягнули через суд 16 тис. доларів за шкоду довкіллю

Аварія танкера "Делфі": з власника судна стягнули через суд 16 тис. доларів за шкоду довкіллю

Судно десять місяців лежало на мілині біля одеського пляжу.

Із власника танкеру "Делфі", який майже рік пролежав на мілині біля одеського пляжу, стягнули через суд 16 тис. доларів за шкоду довкіллю.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 листопада.

Також читайте Сувеніри після "Делфі": в Одесі водолази перевіряють дно моря після кораблетрощі

Протягом майже 12 місяців із судна в море періодично витікали нафтопродукти. Слід зауважити, що ще майже три мільйона гривень вимагає від власника "Делфі" Асоціація морських портів України за прибирання танкера з пляжу.

Нагадаємо, майже два роки тому "Делфі" потрапив у кораблетрощу - під час шторму він втратив якір. Хвилі прибили його до узбережжя в Одесі. Там він ліг на хвилелом та частково затонув. Прибрати корабель з акваторії змогли лише через десять місяців після аварії. Слідство встановило, що "Делфі" потрапив у трощу через службову недбалість. Повідомлено про підозру колишньому капітану порту "Південний". І йому загрожує до 5 років в'язниці.

Новини України: з власника танкеру "Делфі" стягнули штраф 16 тисяч доларів за шкоду довкіллю

Читайте також:

Рівень алкоголю перевищив норму в 14 разів: у Чернівцях водій таранив будинки

У Харкові авто наїхало на двох дітей на "зебрі": водієві загрожує до восьми років за ґратами

до восьми років за ґратами Вимагали покинути школу: в Олександрії поліцейські прийшли на урок до вчительки-антивакцинаторки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання