Аварія у Харкові за участю тролейбуса: мер розповів про стан постраждалих

У Харкові 25 липня сталася масштабна аварія за участю тролейбуса – водій здійснив наїзд на пішоходів, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу, після чого в'їхав в електроопору. Забої та садна отримали троє пішоходів – 49-річний чоловік та двоє його дітей 4 і 2 років. Також травмувались чоловік і жінка, які перебували у тролейбусі.

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів про стан постраждалих у ДТП.

За його словами, з лікарні виписали трьох постраждалих, ще один потерпілий залишається у медичному закладі. Поліція з’ясовує обставини аварії за участі пасажирського тролейбуса.

"Хочу сказати, що водій не був у стані алкогольного сп'яніння – це вже підтвердили експертизи. Що стосується здоров'я людей, які потрапили в цю ДТП. Троє вже не перебувають у лікарні, один потерпілий ще у медичному закладі, але стан його неважкий, проте лікарі вважають, що поки треба ще бути під наглядом", - розповів подробиці мер.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Закарпатської області.

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