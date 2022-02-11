Аварія з кортежем Ярославського: ДБР порушило провадження щодо спроби фальсифікації справи

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження через спроби фальсифікації справи про ДТП у Харківській області за участі бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це заявив директор бюро Олексій Сухачов.

Досудове розслідування розпочали за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. за словами Сухачова, всі справи "ретельно розслідують, а справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності".

"Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об'єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не „призначало“ винних, навіть через суспільний тиск", - заявив голова ДБР.

До слова, напередодні очільник МВС Денис Монастирський написав, що вранці 10 лютого слідчі обласної поліції подали до прокуратури підозру у справі про ДТП на людину, яка повідомила, що перебувала за кермом. Пізніше виявилося, що під час інциденту ця особа була в іншому місці.

Як повідомлялося, ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.

В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського. Він заявив, що спав удома в той момент, коли сталася аварія. Згодом з'явилася інформація, що бізнесмен "відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка" відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

Зголом, очільника поліції Харківської області звільнили через історію з ДТП. Справу намагалися сфальсифікувати - підозру оголосили не тій людині, яка була за кермом.