Аварія з паломниками на Тернопільщині: серед постраждалих дитина – що відомо про стан пасажирів

У Тернопільській області вранці 14 липня сталася аварія з автобусом, який віз паломників на Всеукраїнську прощу до Зарваниці. Транспорт вилетів з дороги та перекинувся, у салоні перебувала 41 людина. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Людей, які постраждали внаслідок аварії, доставляють до Теребовлянської лікарні.

Про це розповів медичний директор закладу Богдан Куліковський, пише "Суспільне".

"Станом на 11:25 до нас за допомогою звернулися 19 людей. З них 5 ми госпіталізували, решта ж може проходити лікування за місцем проживання. У більшості травмованих – переломи, зокрема ребер, кінцівок. Стан середньої важкості. Серед пасажирів була й дитина, це дівчинка 2011 року народження, яку ми перенаправили до Тернополя. Наразі ми сортуємо пацієнтів і надаємо їм усю необхідну допомогу", - прокоментував він.

Нагадаємо, у смертельній аварії на Рівненщині загинули троє військових ЗСУ – що про них відомо.

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