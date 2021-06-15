Аварія з українцями в Румунії: двоє пасажирів перебувають у важкому стані

Внаслідок зіткнення загинути двоє українців.

Досі у важкому стані перебувають у шпиталі двоє українців, які потерпілі у моторошній аварії в Румунії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 червня.

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У румунському напередодні на трасі неподалік угорського кордону пасажирський автобус врізався у вантажівку і перекинувся. Загинули двоє громадян України. Загалом у салоні перебували 16 українців та один громадянин Молдови.

За попередньою інформацією, водій буса не впорався з кермуванням. Що стало цьому причиною, з’ясовує слідство. Водій вантажівки розповідає: ближче до пункту пропуску утворилася величезна черга автівок, рух уповільнювався і, можливо, кермувальник автобуса не встиг на це зреагувати.

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