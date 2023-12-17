Аварія з українським автобусом у Словаччині: в МЗС розповіли подробиці

Міністерство закордонних справ України підтвердило аварію автобуса з українцями поблизу населеного пункту Даргов у Словаччині.

В українському МЗС запевнили, що посольство надає консульську допомогу усім постраждалим внаслідок ДТП з автобусом з України 17 грудня.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири. Усі – громадяни України.

Вісім українців отримали травми середнього ступеню тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає.

Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він вже в дорозі.

Українські консули взаємодіють із словацькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, аби решта пасажирів прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником.

Аварія з українським автобусом у Словаччині / Фото: Віталій Глагола

Нагадаємо, 17 грудня у Словаччині перекинувся український автобус. На момент аварії в салоні перебувало 53 пасажири та два водії.

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