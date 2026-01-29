- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
Аварії на підстанціях через перевантаження: як правильно вмикати техніку після подання електроенергії
Експерт зазначив, що найбільше енергії споживають бойлери та духовки. Водночас пральна машина, якщо вона не на сушці, не настільки потужна.
Одночасне увімкнення мешканцями будинку приладів може спричинити займання кабелів і електрощитових.
Про це повідомив експерт з пожежної безпеки Вячеслав Дяков в етері КИЇВ24.
«Буває, дають світло, проходить 10-15 хвилин і воно гасне. Всі оці аварійні вимкнення — це вихід з ладу або внутрішніх електромереж будинку, або, в гіршому випадку, трансформаторних станцій району цілого, або частини секції будинку», — зазначив Дяков.
Експерт пояснив, які прилади споживають найбільше.
«Найбільше енергії споживають бойлери та духовки. Водночас пральна машина, якщо вона не на сушці, не настільки потужна», — зазначає він.
Втім, Дяков додав, що дуже важко контролювати оце «одночасне ввімкнення».
«Ті мешканці, які перебувають вдома, можуть увімкнути ці прилади і зробити побутові свої речі в години, коли всі інші, наприклад, на роботі», — підсумував він.
Нагадаємо, у четвер, 29 січня у Києві нарешті зʼявилися тимчасові графіки відключень світла.