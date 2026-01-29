Аварії на підстанціях через перевантаження: як правильно вмикати техніку після подання електроенергії

Займання кабелю / © Корреспондент

Одночасне увімкнення мешканцями будинку приладів може спричинити займання кабелів і електрощитових.

Про це повідомив експерт з пожежної безпеки Вячеслав Дяков в етері КИЇВ24.

«Буває, дають світло, проходить 10-15 хвилин і воно гасне. Всі оці аварійні вимкнення — це вихід з ладу або внутрішніх електромереж будинку, або, в гіршому випадку, трансформаторних станцій району цілого, або частини секції будинку», — зазначив Дяков.

Експерт пояснив, які прилади споживають найбільше.

«Найбільше енергії споживають бойлери та духовки. Водночас пральна машина, якщо вона не на сушці, не настільки потужна», — зазначає він.

Втім, Дяков додав, що дуже важко контролювати оце «одночасне ввімкнення».

«Ті мешканці, які перебувають вдома, можуть увімкнути ці прилади і зробити побутові свої речі в години, коли всі інші, наприклад, на роботі», — підсумував він.

Нагадаємо, у четвер, 29 січня у Києві нарешті зʼявилися тимчасові графіки відключень світла.