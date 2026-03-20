Аварійне приземлення розсекретило "Білого кажана" США: як Пентагон шпигує за Іраном

Ймовірний вигляд RQ-180 / Фото: Hangar B Productions

Сполучені Штати у війні проти Ірану можуть використовувати свій надсекретний безпілотник, який відомий під позначенням RQ-180.

Про це пише український військовий портал Defence Express.

Днями у Мережі з’явилася низка фото, на яких можна побачити літальний апарат з аеродинамічною схемою літаюче крило, який деякі грецькі ЗМІ помилково прийняли за бомбардувальник типу B-2.

Чому грецькі — бо цей таємничий літальний апарат здійснив аварійну посадку на авіабазі «Лариса», що у Греції, і припускається, що він здійснив там посадку, втім, як наголошують у виданні TWZ, поки що цим всім деталям немає офіційного підтвердження, але що цілком зрозуміло — що літальний апарат на фото — однозначно не бомбардувальник B-2, і хоча він дещо схожий на новітній B-21 Raider, все ж з великою ймовірністю йдеться саме про таємничий безпілотник.

Ба більше, у мережі також була версія, що це може бути безпілотник RA-01 ізраїльського війська, але він значно менший за розмірами, і тим паче, не зовсім зрозуміло, як би міг він опинитися аж настільки далеко на заході.

Ізраїльський RA-01 у небі над Сирією минулого року

Під питанням і те, чи є для секретного літального апарата грецька авіабаза «Лариса» місцем базування або ж він суто здійснив там вимушену посадку. Ну а на те, що він дійсно можливо мав якісь проблеми натякає той факт, що його зафіксували вдень, тоді як за логікою він би мав повертатися вночі, щоб мати менше шансів бути зафіксованим та ідентифікованим.

Нагадаємо, що таємничий стелс-БПЛА RQ-180 є розробкою компанії Northrop Grumman, яка свого часу отримала контракт, обійшовши Lockheed Martin та Boeing. Угода була укладена у 2008 році, а поставки вже серійних зразків стартували у 2013.

І цей дрон — яскравий приклад того, як у США насправді вміють реалізовувати дійсно секретні проєкти, бо попри те, що перший політ RQ-180 здійснив ще у 2010 році, вперше фото цього безпілотного літального апарату засвітилося лише у 2020 році над авіабазою «Едвардс», а роком пізніше ПС США «засвітили» на відео цей «новий» секретний безпілотник, який отримав назву White Bat.

RQ-180 — це розвідувальна платформа, і операція США «Епічна лють» в Ірані має бути ідеальним місцем для демонстрації можливостей цього безпілотника, який серед усього оснащений радіолокаційною станцією з АФАР та пасивними засобами радіоелектронної розвідки.

А в 2022 році повідомлялося, що США до 2027 року планують списати свої безпілотники RQ-4 Global Hawk, і саме RQ-180 White Bat зрештою має стати їхньою заміною.

Варто зазначити, що таємні стелс дрони RQ-170 Sentinel зіграли одну з головних ролей у захопленні Мадуро.

Раніше ми писали про те, що дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Йдеться про НРК — наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку.