Аварійні відключення до 20 годин і блекаут на кілька діб: у яких містах ситуація буде найгіршою

Відключення світла / © Associated Press

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Цієї зими українцям доведеться бути готовими до чергування аварійних і планових відключень електроенергії. Після атак РФ екстрені знеструмлення можуть тривати від 6 до 20 годин. Втім, у невеликих населених пунктах світла може не бути кілька діб.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю «УНІАН».

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За його словами, після масштабних ударів енергетики запроваджуватимуть аварійні відключення. Коли ситуацію вдасться стабілізувати, протягом доби їх поступово замінюватимуть плановими графіками.

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Водночас ситуація може покращитися завдяки посиленню української ППО. Харченко пояснив, що за останні півтора тижня реактивні дрони стали рідше долітати до цілей у Києві.

Однак, каже експерт, навіть ремонт пошкодженої підстанції не гарантує негайного повернення світла всім споживачам. Під час відновлення роботи енергосистеми через додаткове навантаження можуть виникати нові аварії на інших ділянках мережі.

«Аварійне відключення може бути від 6 до 18–20 годин», — наголосив він.

Харченко пояснив можливий сценарій на прикладі пошкодження підстанції напругою 330 кВ поблизу Києва. Після удару енергетики можуть витратити шість-сім годин на її ремонт і відновлення транзиту електроенергії. Втім, під час повторного запуску через збільшене навантаження може вийти з ладу інша, старіша підстанція на 35 кВ у розподільчій мережі. Навіть за оперативного реагування аварійної бригади на її збір, підготовку обладнання і дорогу можуть знадобитися ще три-п’ять годин.

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«Виходить, цей будинок був 20 годин без електрики. Чи критична ця ситуація з погляду національної енергосистеми? Ні. А чи є критична вона для мешканців будинку? Так. Це реальні сценарії, як воно відбувається», — сказав він.

Експерт також попередив, що невеликі міста та селища можуть опинитися у значно складнішому становищі, ніж великі обласні центри. Приміром, Київ має резервні джерела живлення, тому повністю знеструмити його вкрай складно. Натомість у невеликому населеному пункті російські удари можуть пошкодити всі джерела електропостачання.

«У Києві завжди буде резервний варіант. А в умовному Тростянці реально можуть знищити всі джерела електрики, і він може два чи три дні залишатися без світла», — зазначив він.

Ситуація в енергетиці — останні новини

В «Укренерго» повідомили, що протягом 3 листопада РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на енергетику. Лише за минулу добу росіяни понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергетичні об’єкти. Для ударів ворог використав безпрецедентну кількість засобів ураження, що спричинило значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

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Зокрема, десятками ракет і безпілотників було атаковано три теплоелектростанції ДТЕК. Після кількох хвиль ударів три ТЕС зупинили генерацію. На станціях зафіксували масштабні руйнування і пошкодження обладнання.

Після складної роботи станом на 4 листопада в частині України скасували аварійні відключення, але досі без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській і Херсонській областях.

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